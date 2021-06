Hamilton heeft twijfels over terugkeer publiek op Silverstone

De Grand Prix van Groot-Brittannië is de oudste Formule 1-race op de kalender. Op 13 mei 1950 werd het nieuwe wereldkampioenschap Formule 1 geopend met een race op Silverstone. Vorig jaar werden er op het iconische circuit zelfs twee Grands Prix verreden, de reguliere Britse GP en de 70th Anniversary GP om het zeventigjarige bestaan van de koningsklasse van de autosport te vieren. Beide races vonden echter vanwege de coronapandemie achter gesloten deuren plaats.

Lang zag het er naar uit dat ook de Britse Grand Prix van dit jaar zonder publiek zou worden verreden, maar het sportevenement is in het kader van het Event Research Programme toegevoegd aan een lijst met grote proefevenementen van de Britse regering.

Zevenvoudig Silverstone-winnaar Lewis Hamilton reageerde met gemengde gevoelens op het besluit. Enerzijds is hij natuurlijk blij om weer voor zijn eigen fans te kunnen rijden, anderzijds voelde hij zich ongemakkelijk over het stijgende aantal coronagevallen in het Verenigd Koninkrijk. “Ik kan je onmogelijk vertellen hoe blij ik ben om mensen te zien, om het Britse publiek te zien, want het is het beste publiek van het hele jaar”, zei Hamilton donderdag op de persconferentie voor de GP van Stiermarken. “Maar aan de andere kant kijk ik natuurlijk ook naar het nieuws en hoor ik de berichten over het stijgende aantal gevallen in het Verenigd Koninkrijk. Dus wat dat betreft, maak ik me natuurlijk zorgen om de mensen.”

“Ik wil er niet een al te negatieve draai aan geven, maar ik zette vanochtend het nieuws aan en ik weet dat de Britse percentages omhoog gaan omdat de mensen weer wat losser worden en nog niet iedereen gevaccineerd is. Ik weet het niet, het voelt voor mij een beetje voorbarig”, deelde Hamilton zijn twijfels. “Maar het is niet mijn keuze. Mensen gaan erheen, ik hoop dat we er iets van leren, en ik hoop dat mensen veilig blijven, hun maskers ophouden. Dat is wat ik iedereen zou aanmoedigen: blijf je handen wassen, blijf je mondkapjes dragen, vooral in die grote mensenmassa's.”