Hamilton ‘trots’ dat Wolff doorgaat als teambaas Mercedes

Wolff is al sinds 2013 de teambaas en CEO van het Formule 1-team van Mercedes, maar in de afgelopen maanden leken er twijfels te zijn of hij die functie nog langer wilde vervullen. Vrijdag maakte Mercedes daar echter een einde aan door aan te kondigen dat de Oostenrijker nog minimaal drie jaar in functie blijft. Tegelijkertijd werd aangekondigd dat Wolff extra aandelen in het F1-team verkrijgt en dat INEOS in het team stapt. Beide partijen hebben nu een derde van de aandelen in Mercedes F1, evenals moederbedrijf Daimler.

Door de contractverlenging van Wolff is Lewis Hamilton het enige kopstuk binnen Mercedes dat zich nog niet heeft laten vastleggen voor de komende jaren. Het lijkt echter een kwestie van tijd voordat dit gaat gebeuren. De onderhandelingen zijn volgens Hamilton nog niet gestart, maar hij en Wolff zijn van plan om dat in ‘de komende dagen’ te gaan doen. De zevenvoudig wereldkampioen leek zijn toekomst deels op te hangen aan de plannen van Wolff en zelf verwelkomt hij de contractverlenging van zijn baas.

“Ik ben heel trots en dankbaar dat Toto getekend heeft”, zei Hamilton. “Hij is zo’n belangrijk leidend figuur binnen het team en het succes dat we bereikt hebben, hadden we zonder hem niet gehad. Ik denk dat het team er beter van wordt met zijn ervaring en het is geweldig om de toewijding van Mercedes te zien.” De komst van INEOS, dat sinds 2020 hoofdsponsor is van Mercedes, ziet Hamilton ook zitten. “Het is geweldig te zien dat zij onderdeel worden van dit team en helpen met de stabiliteit van dit team om beter te blijven worden in de toekomst. We moeten hard aan de bak om de lat nog hoger te leggen met deze organisatie, want ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan in de afgelopen jaren. Maar de juiste mensen zitten op de juiste plek en de toekomst ziet er rooskleurig uit.”

Een 'achtbaan van emoties' in 2020

Het jaar 2020 was voor Hamilton een bijzondere, want hij verbrak het recordaantal overwinningen en evenaarde het recordaantal kampioenschappen van Michael Schumacher. Toch was het ook voor de Brit een moeilijk jaar met het coronavirus en de gevolgen die dat op de wereld heeft gehad. “Ik ben blij dat de F1 ons aan het racen en aan het werk gekregen heeft, waarbij we konden doen waar we van houden. Maar dan denk ik aan hoe geïsoleerd iedereen momenteel is en de problemen die men heeft ervaren, de banen die men heeft verloren. Door dat soort dingen is het een achtbaan van emoties.”

VIDEO: Fans in gesprek met Lewis Hamilton tijdens een Q&A