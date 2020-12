Hamilton op goede weg voor terugkeer in Abu Dhabi, aldus Wolff

Het was de eerste keer sinds zijn Formule 1-debuut in 2007 dat Hamilton een race miste. De Brit werd vervangen door zijn landgenoot George Russell, die toestemming kreeg van Williams om in te stappen bij het fabrieksteam van Mercedes. De 22-jarige coureur uit King’s Lynn imponeerde vervolgens door op zaterdag maar net naast de pole-position te grijpen en op zondag lange tijd onderweg te zijn naar zijn eerste Formule 1-overwinning. Een fout in de pits gooide echter roet in het eten en een langzaam leeglopende band betekende dat Russell slechts negende werd op de ‘outer loop’ van Bahrein.

Het is op dit moment nog niet bekend of Hamilton komend weekend terug kan keren in de W11 of dat Russell in Abu Dhabi nog een tweede kans krijgt bij Mercedes. Volgens de coronaregels in Bahrein moet Hamilton na zijn positieve coronatest van vorige week maandag verplicht tien dagen in quarantaine. Vervolgens moet hij een negatieve test overleggen om naar Abu Dhabi te kunnen afreizen. En dat terwijl de rest van het Formule 1-circus vandaag (maandag) al op een strak geregisseerde manier de oversteek maakte van Bahrein naar Abu Dhabi, met tien speciaal daarvoor ingezette vliegtuigen. Mocht Hamilton later met een privévliegtuig willen afreizen naar Abu Dhabi, zullen de autoriteiten speciaal voor hem een uitzondering moeten maken.

Wolff is echter optimistisch gestemd als het gaat om een terugkeer van Hamilton in Abu Dhabi. “Hij is op de goede weg”, zei Wolff tijdens een door de Duitse Sky georganiseerde mediasessie, waarbij ook Motorsport.com present was. “Als de prognoses van de doktoren kloppen, zou hij op donderdag of vrijdag een negatieve test moeten kunnen overleggen.” Volgens Wolff is Hamilton verre van blij met de situatie. “En als dan een jong talent plaatsneemt in de auto waarmee jij net het wereldkampioenschap hebt gewonnen, dan draagt dat natuurlijk niet bij aan de enorme jubelstemming waarin je toch al verkeerde”, aldus de Oostenrijker met gevoel voor sarcasme. “Het is behoorlijk naar waarin hij terecht is gekomen. En als je dan ook nog niet thuis bent, maar in een hotelkamer zit, dan is het natuurlijk allemaal erg onprettig.”