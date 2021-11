Hamilton stomverbaasd met eerste startrij: “No way dat wij pole gingen pakken”

Het team van Red Bull werd voorafgaand aan het weekend al bestempeld als de grote favoriet voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Die favorietenrol maakte de renstal meer dan waar in de vrije trainingen, waarin de bolides van Mercedes op een halve seconde werden gereden. Er klonk zelfs enige wanhoop in de stem van Lewis Hamilton toen hij in de derde oefensessie te horen kreeg dat het gat naar Red Bull zesenhalve tiende bedroeg. De verrassing was dan ook groot toen in de kwalificatie niet Red Bull, maar Mercedes aan de haal ging met de volledige eerste startrij. Valtteri Bottas reed op het Autodromo Hermanos Rodriguez naar zijn negentiende pole-position in de Formule 1. Hamilton sloot anderhalve tiende achter zijn teamgenoot aan op de tweede plek.

“Valtteri heeft het geweldig gedaan”, trapte Hamilton zijn terugblik op de kwalificatie af met een compliment voor zijn teamgenoot. “Ik ben zo trots op hem, hij rijdt de laatste paar races echt enorm goed.”

"Ik ben net zo verbaasd als iedereen"

Op een vraag van Sky Sport F1 waar Mercedes de snelheid vandaan toverde in de kwalificatie moest Hamilton zelf ook het antwoord schuldig blijven: “Valtteri en ik, en ik denk iedereen in het team, zijn echt stomverbaasd dat we op de eerste startrij staan. Het hele weekend is Red Bull al sneller. Een halve seconde, zes tienden. Wat we ook probeerden om de auto sneller te maken, we kregen het gat maar niet dicht. Dit is dan ook een echte verrassing, maar ik ben er natuurlijk wel heel erg blij mee.”

“Ik weet niet wat er gebeurd is, maar in de kwalificatie hadden we opeens meer snelheid. Ik ben net zo verbaasd als iedereen”, vervolgde Hamilton, die in tegenstelling tot zijn teamgenoot overigens niet eens te spreken was over de afstelling van zijn W12: “In de derde vrije training was ik best blij met de auto. We hebben nog wat kleine aanpassingen doorgevoerd voor de kwalificatie, maar daarin was hij niet echt meer fijn te besturen. Dat is frustrerend, want je werkt zo hard. Misschien moet ik maar wat minder tijd doorbrengen met de engineers, want ik lijk het alleen maar erger te maken”, lachte de zevenvoudig wereldkampioen.

Mercedes rekende al op tweede startrij

In hoeverre Mercedes echt blij moet zijn met de eerste startrij moet zondag nog maar blijken, aangezien Bottas en Hamilton in de lange sprint naar de eerste bocht een gemakkelijke prooi lijken te zijn voor de beide Red Bulls. Het is een luxeprobleem waar de renstal nog niet over heeft nagedacht: “Het is nu opeens een compleet ander verhaal", vervolgt Hamilton. "Gisteravond zouden we eerder nadenken over wat we vanaf de derde en vierde startplek zouden doen. Dit hadden we echt niet verwacht. Natuurlijk, we waren aan het pushen om er zo dicht mogelijk bij te zitten, maar no way dat wij pole gingen pakken. Om daar dan toch in te slagen is echt te danken aan geweldig werk van het team. Daar moeten we morgen de vruchten van plukken.”

