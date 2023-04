Het werd in 2012 nog gezien als een bizarre gok: de overstap van Lewis Hamilton van McLaren naar Mercedes, dat nog weinig grote successen had geboekt. In 2013 streed de Brit vooraan mee, maar wat er vanaf 2014 zou volgen had zelfs de coureur zelf niet kunnen bedenken. Mercedes domineerde het hybridetijdperk van de Formule 1 en schreef acht jaar op rij de constructeurstitel op haar naam. Hamilton kroonde zich van 2014 tot en met 2020 zesmaal tot wereldkampioen en moest alleen in 2016 toezien hoe de titel naar zijn grote rivaal en teamgenoot Nico Rosberg ging.

Vorig jaar was een teleurstelling voor Mercedes, dat met de W13 vooral om de laagste podiumtrede streed. Het was voor Hamilton bovendien een dieptepunt: voor het eerst in zijn carrière sloot hij een seizoen zonder zege af. Ook dit jaar wil het nog niet helemaal lopen bij het team, dat bezig is met een flink updatepakket om de situatie te verbeteren.

Hamilton heeft het desondanks naar zijn zin Mercedes en krijgt een 'geweldig gevoel' als hij denkt aan een lange toekomst bij het Duitse merk. "Ik voel me hier nog steeds thuis", zegt Hamilton. "Dit is familie. Ik zie mezelf hier eerlijk gezegd nog wel tot mijn laatste dagen. Als je kijkt naar de legendes, Sir Stirling Moss bleef tot zijn laatste dagen bij Mercedes. Het was altijd een droom van mij om dat op een dag ook te hebben. Nou ja, ik heb dat al, dus ik wil daarmee doorgaan en blijven bouwen met dit merk."

"Ik heb enkele geweldige bondgenoten binnen het team", stelt Hamilton. "Ik heb hier fantastische relaties. Persoonlijk wil ik hier blijven zolang ik het team kan helpen, kan ondersteunen in de weg terug naar voren en kan bijdragen. Dat is waarom ik wil blijven. Als er ooit een moment komt dat ik het gevoel heb dat ik daar niet toe in staat ben, dan wordt het tijd voor een jongeling om mijn zitje in te nemen. Maar ik ben nog vrij jong en in een vrij behoorlijke vorm", verzekert hij dat hij niet zomaar zal stoppen bij het team dat hem aan zes van zijn zeven titels heeft geholpen.