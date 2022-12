Hamilton: “Voelde alsof er een spook in de Mercedes W13 zat”

Al tijdens de wintertest van de Formule 1 in Bahrein werd duidelijk dat Mercedes enkele problemen had met de W13. In de eerste races was de snelheid zo nu en dan ver te zoeken, maar porpoising en bouncing bleken onderliggende problemen te zijn. Het team had vervolgens diverse updates nodig om de problemen op te lossen. Iedere keer dat de Zilverpijlen daarbij een stap voorwaarts leken te zetten, werd daarna duidelijk dat de vreugde maar van korte duur was. Pas in de tweede helft van het seizoen kon Mercedes definitief afscheid nemen van het gestuiter. Het is dan ook weinig verrassend dat de beste prestaties van het seizoen toen pas behaald werden. Toch bleef de vorm wat wisselvallig.

Al met al vond Lewis Hamilton dat de vorm van Mercedes dit jaar wel wat weg had van een ritje in de achtbaan. “De eerste grote stap was in Barcelona. Daar kregen we het eerste idee dat er meer potentieel in de auto zat. Dat bleek echter vals positief te zijn: de auto was daar goed, maar de races erna waren moeilijk”, analyseert de zevenvoudig wereldkampioen in een interview op de website van Mercedes. “Het voelde alsof er een spook in de auto zat dat maar terug bleef komen. Maar toen kwam Frankrijk en met ons eerste dubbele podium van het seizoen voelde dat als een goede stap. En vervolgens was er Austin, waar onze update echt goed werkte.”

Jaar van leren, falen en persoonlijke groei

Die laatste upgrade in Austin maakte het ook mogelijk dat Mercedes een dubbelzege pakte in Brazilië. Dat het team uiteindelijk een antwoord op de problemen heeft gevonden, verdient volgens Hamilton lof. “Ik heb altijd geweten dat we het konden. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat we er uiteindelijk zouden komen, maar we moesten er veel voor proberen en vaak voor falen”, legt hij uit. “Er waren momenten dat we upgrades meebrachten die niet werkten. Ook waren er momenten dat we verschillende dingen probeerden die niet werkten. Ik heb zoveel dingen geprobeerd en er zijn zoveel dingen mislukt, maar daar leer je van en groei je door. Dat is waar dit jaar om draaide. Het draaide om falen, het neerhalen van ego’s, het versterken van onze relaties en het versterken van onze communicatie. Wat dat betreft heeft dit jaar veel kracht gegeven.”

Op persoonlijk vlak was het voor Hamilton zijn minst succesvolle F1-seizoen tot op heden. Voor het eerst stond hij geen enkele keer op pole-position en ook een overwinning bleef buiten bereik. Dat wil niet zeggen dat er in zijn ogen niets positiefs overblijft uit 2022, want qua persoonlijke groei was het juist wél een goed jaar voor de Brit. “Het is voor iedereen een heel zwaar jaar geweest. Voor mij persoonlijk was het uitdagend op manieren die ik niet had verwacht. Daar ben ik echter dankbaar voor. Wat betreft innerlijke kracht heb ik dit jaar veel meer groei gevoeld dan in vele andere jaren.”