Hamilton: Saaie races komen door regelmakers, niet door coureurs

Mercedes F1-coureur Hamilton domineerde de race op Spa-Francorchamps van start tot finish. Door een vroege safety car moesten de coureurs aan de kop in de slotfase hun banden sparen, waardoor het spektakel uitbleef. De top-drie reed in ongewijzigde volgorde op gepaste afstand van elkaar naar de streep. Max Verstappen noemde de race “saai” en stelde dat hij in 38 van de 44 ronden tellende race zijn banden moest managen.

De dominantie van Mercedes en het gebrek aan strijd aan kop doet menigeen denken aan de succesjaren van Ferrari en Michael Schumacher begin jaren 2000. “Ik kan niet voor de fans spreken maar ik ben zelf fan geweest toen ik opgroeide. Ik heb het Schumacher-tijdperk natuurlijk meegemaakt, ik weet hoe het is. Zodra de start of herstart is geweest, weet je dat ik over het algemeen niet al te veel fouten maak. Dat geldt voor al deze rijders. Ze zijn ontzettend constant. Het is ontzettend lastig om op dit circuit in te halen dus ik kan me voorstellen dat dit niet de meest enerverende race was. Ik ben het volledig met Max eens. Ik hoop op meer spektakel in de komende races. ik hoop echt dat er meer strijd is want ik denk dat iedereen ons graag ziet strijden.”

De Formule 1 hoopt met nieuwe reglementen in 2022 - met onder meer een budgetplafond en volledig nieuwe technische regelgeving - het spektakel te vergroten. De optocht in Spa maakte duidelijk dat er ook op korte termijn aan oplossingen gedacht moet worden, zoals minder conservatieve bandenkeuzes van leverancier Pirelli. Hamilton hoopt dat de fans inzien dat de coureurs en teams er niets aan kunnen doen dat de races saai zijn en er nauwelijks ingehaald wordt. De druk moet dus opgevoerd worden op de F1-bazen, aldus de Brit: “Ik hoop dat mensen begrijpen dat het niet onze fout is. Wij zijn coureurs, we hebben de hele ladder beklommen om hier te komen. We geven alles om zo goed mogelijk te presteren. De personen die de regels bepalen voor het design van de wagens moeten onder druk gezet worden. Zij moeten beter presteren om het interessanter te maken, mits dat mogelijk is. Ik hoop dat dat in 2022 het geval is met de nieuwe wagens, misschien zien we dan een andere vorm van racen waarin je elkaar kunt volgen. Zou dat niet geweldig zijn als we meer spannende races hebben met meer duels?”, sloot hij retorisch af.

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith