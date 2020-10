Hamilton houdt slag om de arm: "Red Bull stuk sneller na upgrade"

Verstappen kon zich op het befaamde circuit in Duitsland meer dan voorheen in het Formule 1-seizoen 2020 mengen in de strijd om pole-position. Dit werd deels toegeschreven aan het vervallen van de vrijdagse trainingen, waardoor de kwalificatie voor iedereen meer een sprong in het diepe werd en het iets meer dan normaal op de coureurs aankwam. Hamilton ziet echter ook nog een andere reden: de doorontwikkeling van Red Bull.

"Max heeft het goed gedaan in de kwalificatie, zoals hij dat eigenlijk altijd doet. Maar ik heb even met Max gesproken en ze hebben dit weekend ook een aantal upgrades meegebracht", stelt Hamilton in gesprek met Ziggo Sport. Die upgrades hebben volgens de Mercedes-coureur al invloed gehad tijdens de kwalificatie, al verwacht hij ook een behoorlijke kluif aan Red Bull te krijgen in de race. "Daardoor zal het ook moeilijk worden om hen zondag te verslaan. In de race zijn ze [bij Red Bull] altijd al wat sterker dan in kwalificatie. Misschien zijn ze deze zondag zelfs sneller dan dat wij zijn", houdt men bij Mercedes zoals gebruikelijk een slag om de arm.

Die race zal Hamilton, net als Verstappen en Valtteri Bottas, overigens starten op de softs. Op aanraden van het team werkte Hamilton zijn tweede run in Q2 af op de rode band, terwijl hijzelf liever voor de mediums was gegaan. "Ik had best verder kunnen komen op die banden. Ik wilde de race daar graag op starten, ook omdat ik graag iets anders doe dan de concurrentie. Maar het team koos ervoor om ons allebei op dezelfde compound te zetten."

Verstappen start zoals aangegeven ook op die band en heeft naar eigen zeggen geen andere aanpak overwogen. "Nee, dit was gewoon ons plan." Met dat plan hoopt hij zondag een aanval op Mercedes in te zetten. "Ik wil in ieder geval naar het podium, maar laten we kijken wat er nog meer mogelijk is." Die hoop is er volgens teambaas Christian Horner vooral door de geïntroduceerde upgrades op de RB16. "Het is hoopgevend om te zien dat het gat met Mercedes op zaterdag steeds iets kleiner wordt. Alle mensen in de fabriek hebben weer keihard gewerkt om ons ieder weekend van upgrades te voorzien. Het is zondag 'game on' voor beide coureurs om het gevecht met Mercedes aan te gaan."

