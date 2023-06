Lewis Hamilton: "Race in Madrid is prima, maar behoud Barcelona"

Het Circuit de Barcelona-Catalunya is al sinds 1991 een vast onderdeel van de Formule 1-kalender en dit jaar keert F1 terug naar de lay-out met twee snelle rechterbochten in de laatste sector. De laatste keer dat de koningsklasse over deze configuratie reed was in 2006, daarna verving een chicane een van deze knikken. Om het inhalen te bevorderen keren de snelle bochten terug. Er bestaat echter een mogelijkheid dat de Grand Prix van Spanje vanaf 2026 niet meer in Barcelona wordt verreden, maar door de straten van de Spaanse hoofdstad Madrid. F1 CEO Stefano Dominicali had er eerder dit jaar gesprekken over.

In de afgelopen jaren zijn er een hoop nieuwe stratencircuits bijgekomen, maar Lewis Hamilton vindt dat F1 de toekomst van traditionele circuits niet op het spel moet zetten. De zevenvoudig kampioen staat wel open voor een GP in Madrid, op voorwaarde dat de lay-out beter wordt dan het stratencircuit in Valencia, waar de koningsklasse tussen 2008 en 2012 kwam.

"Als het maar niet zoals daar wordt", zegt de Mercedes-coureur. "Dat was niet het leukste circuit. Barcelona verlies ik liever niet. Ik hou van die stad en het is belangrijk dat we klassieke circuits behouden. Tenminste, de banen die geweldige wedstrijden opleveren. Boedapest is ook spectaculair, net als Silverstone en de baan in Barcelona. Er zijn veel traditionele banen die behouden moeten blijven. Misschien moeten we circuits die niet veel spektakel bieden vervangen. Het is erfgoed van de sport. Het zijn de pijlers van wat deze sport is. Dat is de reden dat we sommige circuits moeten aanhouden."

Lewis Hamilton reed zijn eerste F1-test voor McLaren op het circuit nabij Barcelona. In 2014 kwam hij voor het eerst op die baan als eerste over de meet. In 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 herhaalde hij dat kunstje. Afgelopen jaar werd hij er vijfde.