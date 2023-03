De Formule 1 wordt steeds populairder de laatste jaren en dat is te merken aan de bomvolle kalender. Dit seizoen werkt de koningsklasse maar liefst 23 Grands Prix af, een nieuw record. F1 CEO Stefano Domenicali roept al maanden dat er steeds meer landen en steden in de rij staan om een plekje op het rooster te bemachtigen. Een daarvan is Madrid. De Italiaan bevestigt dat tijdens de opening van de F1 Exhibition in de Spaanse hoofdstad. Madrid is geen onbekende naam voor F1. In het verleden reed de koningsklasse meerdere Grands Prix op het circuit van Jarama, dat in de buurt ligt van de stad. Inmiddels heeft Barcelona al jaren een contract met de autosportklasse, al loopt dat eind 2026 af.

"Ze werken eraan", zegt de Italiaan over de plannen van Madrid om een stratencircuit te maken tegen Marca. "F1 is blij met alle aanmeldingen. Dit geeft aan dat de sport wereldwijd steeds populairder wordt. We kennen natuurlijk de passie in Spanje, daarnaast heb ik met Fernando [Alonso] gewerkt. Ik ken hem goed. Het is gaaf om te zien dat in dit land de belangstelling blijft groeien, mede door Carlos [Sainz]. We weten dat Madrid geïnteresseerd is, net als Barcelona. Dat is iets geweldigs. Je kunt in het leven natuurlijk nooit nooit zeggen, maar twee races in Spanje lijkt onwaarschijnlijk. We zijn blij met Barcelona, maar het klopt dat Madrid ook een race wil. We gaan het zien, dit alles is wel goed voor F1."

Toch is het volgens de F1-topman allemaal niet zo zeker dat Madrid ook echt een kans gaat krijgen. De F1-coureurs rijden al jaren op het Circuit de Barcelona-Catalunya. "We focussen ons op dit moment wel op Barcelona. Zij hebben een contract met ons. We hebben een goede samenwerking."

De laatste keer dat de koningsklasse twee keer in een F1-seizoen naar Spanje reisde, was in 2012. In mei van dat jaar werd de Grand Prix van Spanje in Barcelona verreden, terwijl ruim een maand later het circus naar Valencia afreisde. Op het Valencia Street Circuit werd de Grand Prix van Europa verreden. Na vijf edities kon er echter niet meer genoeg geld worden opgehoest om de racerij aldaar door te zetten. De laatste winnaar was toenmalig Ferrari-coureur Fernando Alonso. De Spanjaard knokte zich toen van P11 naar de eerste positie. Hij stond samen Kimi Raikkonen en Michael Schumacher op het podium. Wie nu naar Valencia reist kan het circuit bezoeken, al is een groot deel inmiddels vervallen.