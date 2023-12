Hamilton prijst Toto Wolff: "Een geweldige leider"

Sinds de komst van Lewis Hamilton naar Mercedes werkt de coureur veel samen met de teambaas van de renstal Toto Wolff. Ondertussen is dat al elf jaar geleden en ook volgend jaar zullen de beide heren elkaar treffen bij het Duitse team. Succesvol is de samenwerking ook zeker te noemen, want met zes gezamenlijke wereldtitels staan er flink wat prijzen in de kast in de fabriek in Brackley. Voorafgaand aan het FIA-Gala in Baku prijst Hamilton zijn teambaas dan ook. "Toto is een geweldige leider en het moge duidelijk zijn dat ik hem al een hele lange tijd ken", noemt de 38-jarige Engelsman.

Terugkijkend op de samenwerking trekt Hamilton ook een mooie conclusie. "We kwamen tegelijkertijd binnen bij het team en het was voor ons beiden een interessante reis om samen met het team te groeien", herinnert de recordkampioen zich. "We hebben zijn visie zien groeien en hebben de structuur binnen in het team ook zien groeien. Hij is geen ons competitiviteit verloren, want hij is enorm competitief. Je ziet het op tv zelfs als hij achter zijn kleine bureautje zit in de garage." Ook de manier waarop Wolff werk en privé weet te balanceren kan op lof rekenen. "Hij heeft heel goed werk daarin verricht", noemt de coureur.

Sinds de introductie van de ground-effectregels heeft Mercedes geen bepalende rol in het kampioenschap meer gespeeld. Toch weet Wolff volgens Hamilton het team gemotiveerd te krijgen om weer uit het dal te kruipen. "Hij blijft ons continu pushen. Gisteren hadden we nog een gesprek met het hele team samen", aldus de rijder uit Stevenage. "Hij is ook een heel benaderbare leider en mensen kunnen zich aan hem spiegelen, aan zijn emoties en aan zijn compassie. Anders wel zijn drive." De manier waarop hij met het team omgaat wordt door Hamilton verder in het persmoment in Baku nog verder benadrukt. "Hij kan goed voor een ieder begrip op brengen", verklaart de nummer drie van de eindstand van 2023. "Het is zeker niet makkelijk om naar iets toe te werken en dat het dan anders uitpakt. Er zijn volgens mij heel veel lessen geweest en ik ben heel trots om zijn ontwikkeling als individu en als mens daarin te zien."