Hamilton heeft piek als F1-coureur nog niet bereikt

Hamilton heeft zondag op het Circuit of the Americas aan een achtste plaats genoeg om de titel te claimen. Sinds 2012 won de Brit al vijf keer op Amerikaanse bodem. De 34-jarige coureur is zeker kampioen als teamgenoot Valtteri Bottas er niet in slaagt de race te winnen. Hamilton heeft een voorsprong van 74 punten met nog drie races te gaan waarin nog maximaal 78 punten te verdienen zijn. Donderdag blikte Hamilton alvast terug op een ijzersterk seizoen waarin hij naar eigen zeggen zijn piek nog niet bereikt heeft.

“Ik ben dankbaar dat ik al vijf wereldtitels heb”, zei Hamilton voorafgaand aan het raceweekend. “Dat is altijd mijn aanpak geweest. Het zou ongelooflijk zijn om er nog een zesde aan toevoegen. Maar ik blijf nog jaren racen en ik wil ieder jaar winnen. Het is niet altijd mogelijk, bepaalde mensen winnen helemaal niet. Ik moet dankbaar zijn voor wat ik heb gekregen. Ik denk dat ik mijn piek nog niet eens bereikt heb en dat geeft me rust. Ik ben van plan om nog sterker te worden. Wie weet wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar ik blijf de komende jaren zeker pushen.”

Hamilton en Bottas hebben dit seizoen ieder vier pole-positions behaald, minder dan Ferrari-coureur Charles Leclerc die er al zeven verzamelde. Hamilton heeft echter tien overwinningen ten opzichte van de drie zeges van Bottas en twee overwinningen van Leclerc. “Binnen ons team vergeten we regelmatig hoeveel we dit jaar hebben gewonnen”, zei Hamilton, die in vijf van de laatste zes seizoenen meer dan tien overwinningen scoorde. “We zijn iedere race geconcentreerd aan het werk en vergeten dan hoe goed het seizoen over het algemeen gelopen is. We zijn er niet echt mee bezig, maar het is heel mooi om dan naar de cijfers te kijken. Hard werken wordt beloond. Iedereen werkt harder dan ooit tevoren. We proberen altijd beter te worden, de energie beter te besteden, de communicatie met de fabriek te verbeteren, tussen de races door en gedurende de weekenden. Zo kunnen we constant resultaten scoren. Het is geweldig om naar die resultaten te kijken en te reflecteren op de zaken die we bereikt hebben. Dat geeft veel voldoening.”

Met medewerking van Scott Mitchell