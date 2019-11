Hamilton: "Heb mijn rijstijl elk jaar moeten aanpassen"

Het consistente niveau van Lewis Hamilton was dit seizoen ongeëvenaard. De 34-jarige Brit won in Amerika zijn zesde wereldtitel, zijn vijfde bij Mercedes. In tegenstelling tot veel andere coureurs is hij over een heel seizoen genomen amper op kostbare fouten te betrappen. Hij gaf tegenover onder meer Motorsport.com aan waarop hij zich tijdens het rijden focust: "Door de jaren heen ben ik steeds meer op de technische kant gaan zitten. Mijn rijstijl moet ik elk jaar aanpassen vanwege de nieuwe banden. Soms heb je een wagen die snel overstuurt, soms een die onderstuur heeft. Dit jaar was het vooral onderstuur en hebben we geprobeerd aan de balans te werken, want de baan is in de F1 constant anders."

Een routinematige aanpak is er niet bij volgens Hamilton, want er zijn verschillende rijstijlen [nodig] voor verschillende circuits. Hij zegt bovendien het ene moment te pushen en het volgende juist wat rustiger aan te doen, omdat men in de moderne Formule 1 nu eenmaal niet een hele race volle bak kan rijden. "Het gaat in de vrije trainingen eigenlijk al wat op en neer. Ik push, ga van het gas af, lift een beetje, verstel de rembalans en het afremmen op de motor. Al dat soort dingen zijn belangrijk, eerder of later opschakelen dan normaal horen daar ook bij. Het is niet gemakkelijk daar een plan voor te creëren, want de wagen beweegt op allerlei manieren."

Bij Hamilton is doorgaans beter te zien dat hij aan zijn stuurknoppen zit dan bij veel andere coureurs. Het is volgens hem het moeilijkste aan het rijden in een F1-wagen; met de instellingen spelen tijdens het racen. "Het is gek dat wanneer ik bij andere coureurs op de onboard camera's kijk, velen zich niet lijken bezig te houden met de aanpassingen aan de wagen. Ik denk dat Ferrari aan de achterkant van het stuur een flipper heeft, terwijl ik veel heen en weer beweeg [met mijn handen]. Je moet focus kunnen houden en zorgen dat je de apex en het rempunt perfect neemt. Ik probeer daarin zelf constant dingen te ontdekken.

Met medewerking van Jonathan Noble