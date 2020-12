Hamilton vindt overwinning Turkije zijn beste prestatie in 2020

Dat Hamilton er met de overwinning vandoor zou gaan op het gladde en natte asfalt aan de oostkant van de Turkse miljoenenstad, daar zag het de eerste ronden niet naar uit. De Mercedes-coureur had een beroerde openingsfase op de full wets, maar zou zich later in de wedstrijd herpakken. Op intermediates kwam de coureur uit Stevenage een stuk beter voor de dag en hij wist bovendien dermate goed voor zijn banden te zorgen dat een tweede pitstop niet nodig was. Zo had hij aan de finish een halve minuut voorsprong op de rest van het veld.

“Ik denk dat dat mijn beste prestatie is geweest”, zegt Hamilton. “Ook gezien de omstandigheden waar wij als coureurs mee te maken hadden en de druk die erop stond doordat het kampioenschap op dat moment kon worden beslist.” Zijn zege in de Turkse Grand Prix betekende dat teamgenoot Valtteri Bottas definitief geen kans meer maakte op de wereldtitel. Hamilton won ook de volgende race in Bahrein, waardoor hij uiteindelijk in elf van de zeventien races die dit jaar verreden zijn, zegevierde. Over het hele seizoen genomen scoorde Hamilton 347 punten, ruim honderd meer dan zijn Finse Mercedes-collega, die slechts twee keer als winnaar over de streep kwam.

Hamilton zegt dat hij dit jaar niks aan zijn benadering heeft veranderd, ondanks dat de coronasituatie veel onzekerheid met zich meebracht, met name aan het begin van het seizoen. Zo was lange tijd niet duidelijk hoeveel races er in 2020 verreden zouden worden en waar er gereden kon worden. “Ik bekijk het altijd race voor race”, aldus Hamilton. “Dus aan mijn aanpak veranderde niets.”

“Het is alleen dat het seizoen veel later van start ging. Ik had me op de gebruikelijke manier voorbereid op het seizoen en de eerste race om op het juiste moment te kunnen pieken, maar vervolgens waren er een tijdje geen races. Het was daarna zaak een manier te vinden om jezelf zo goed mogelijk in vorm te houden voor wanneer het seizoen wel van start zou gaan”, vervolgde Hamilton, die nu op gelijke hoogte staat met Michael Schumacher als het gaat om het aantal wereldtitels. “Het was vreemd om halverwege het jaar te beginnen, een tijdje alleen in Europa te rijden en al die triple-headers achter elkaar te hebben. Maar we hebben dit jaar laten zien hoe sterk we zijn als team.”

VIDEO: Lewis Hamilton blikt terug op het Formule 1-seizoen 2020