Hamilton oneens met Verstappen: "Er was niets aan de hand"

In de slotfase van Q2 werd het wat dringen in de laatste sector van het mooie circuit in Austin. Hamilton passeerde Verstappen en dwong hem naast de baan in de voorlaatste bocht. De Limburger was daar duidelijk niet van gediend, gaf een straal gas en parkeerde zijn Red Bull alsnog voor Hamilton. Verstappen was na afloop nog steeds verbolgen over het incident ('als je mij verziekt, dan verziek ik jou'), maar Hamilton is zich van geen kwaad bewust en snapt de frustratie ook niet.

"Daar was helemaal niets aan de hand. Ik probeerde mijn banden gewoon op temperatuur te houden, maar dat werd lastig omdat iedereen zo langzaam reed", legt hij aan Motorsport.com uit waarom hij de Red Bull-coureur passeerde. Volgens Verstappen is zijn actie ook in strijd met een ongeschreven regel (je behoudt je positie bij het aanzetten voor een vliegende ronde), maar ook daar is Hamilton het niet mee eens. "Er bestaat helemaal niet zo'n regel dat je de volgorde van het moment moet aanhouden. Ik ben gewoon doorgereden, maar goed: toen begon hij ineens met mij te racen. Ach, dat was op zich nog best grappig..."

Over het restant van de kwalificatie kan Hamilton kort zijn: hij kwam in Q3 voor de verandering eens niet uit de verf. "Dit was één van mijn slechtste kwalificaties in tijden. Er ging niet specifiek iets fout, maar beide [vliegende] ronden waren gewoon niet zo goed. Soms krijg je het even niet voor elkaar." Dit leidde tot P5 op de grid, nog altijd geen man overboord als je bedenkt dat Hamilton aan P8 genoeg heeft voor zijn zesde wereldtitel. "Maar deze race springt er [door het kampioenschap] niet voor mij uit hoor, ik vind iedere race even belangrijk. Na dit weekend hebben we nog twee races voor de boeg, dus ik zal niet forceren om nu al wonderen te creëren. Wel probeer ik het negatieve van de zaterdag om te zetten in iets positiefs."

Met medewerking van Scott Mitchell