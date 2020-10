Hamilton jaagt momenteel op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij recordhouder Michael Schumacher evenaart. Met een voorsprong van 69 punten op teamgenoot Valtteri Bottas is hij goed op weg, maar het is nog onduidelijk of de Brit ook in 2021 voor Mercedes uitkomt. Hij heeft nog altijd geen nieuw contract ondertekend, ondanks dat hij meermaals aan heeft gegeven dat het zijn intentie is om bij de kampioensformatie te blijven. Toch gaf hij vanwege de coronaviruspandemie geen prioriteit aan de onderhandelingen over een nieuw contract.

Op donderdag werd Hamilton in Portimao gevraagd naar de stand van zaken. Hij gaf aan dat er ‘nog niet veel over gesproken is’ en dat het nog steeds geen prioriteit geniet. Wel verwacht hij geen grote problemen bij het totstandkomen van een nieuwe overeenkomt. “Een formaliteit? Dat weet ik niet, misschien - waarschijnlijk zelfs”, zei hij. “Ik gok dat we op een gegeven moment moeten gaan zitten en erover gaan praten, maar het is op dit moment geen prioriteit. Die ligt, voor mij persoonlijk, bij het afronden van het werk dit jaar. Dat is waar ik me op dit moment uitsluitend op richt.”

Met 91 overwinningen op zak en goede papieren voor de zevende wereldtitel heeft Hamilton een sterke onderhandelingspositie bedongen. Voorheen tekende hij telkens driejarige overeenkomsten bij Mercedes, maar hij is er nog niet uit of dat nu weer zo gaat zijn. Meerdere factoren spelen daarbij een rol, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik heb nog geen besluit genomen. Ik wil blijven. Normaal gesproken plannen we altijd in periodes van drie jaar als we ervoor gaan zitten, maar we zitten natuurlijk in een andere tijd”, refereert Hamilton naar de coronapandemie. “Het is ook de vraag of ik nog drie jaar door wil - er zijn veel vragen die beantwoord moeten worden, en we beginnen in 2022 aan een nieuw tijdperk van de auto’s. Wat er in 2022 kan gebeuren wat betreft hoe de auto’s zijn, dat vind ik spannend.”

“Als je kijkt naar de korte termijn, dan kan je zeggen dat er bedrijven ten onder zullen gaan in deze tijd. Ik zou zeggen dat Mercedes op de weg terug is. Ze staan er nu veel beter voor, maar iedereen heeft dit jaar een forse tik gekregen. Maar als je kijkt naar de toekomst, die ziet er goed uit. Er zullen wat veranderingen aankomen, denk ik. Je zag Ola [Kallenius] met een nieuw plan komen dat Mercedes vooruit moet qua duurzaamheid, met de auto’s meer richting elektrisch moet. Dat geldt ook voor AMG. Ik denk dat de toekomst er goed uitziet. Dit zijn dingen die natuurlijk ter sprake zullen komen, maar ik denk dat ik het recht of de positie verdiend heb om hier nog een redelijke tijd te kunnen blijven. De tijd zal het leren. Ik kan niet veel meer zeggen. Hopelijk hoor je in de komende maanden meer.”

Met medewerking van Luke Smith