Hamilton: 'Miskende helden' verdienen ridderschap meer dan ik

Tijdens de Grand Prix van Turkije kroonde Hamilton zich voor de zesde keer in zeven jaar en voor de zevende keer in totaal tot wereldkampioen Formule 1. Daarmee evenaarde hij het lang onaantastbaar geachte record van Michael Schumacher. De successen leiden in Groot-Brittannië tot nieuwe oproepen om de Mercedes-coureur te ridderen. Onder andere Motorsport UK en een groep parlementsleden hebben premier Boris Johnson dringend verzocht hem op de New Years’ Honours List te zetten. Het Britse koninklijke familie voedde vervolgens geruchten dat Hamilton in beeld zou zijn voor een onderscheiding door hem op Twitter te feliciteren met zijn wereldtitel.

Zelf heeft Hamilton echter het gevoel dat hij niet evenveel recht heeft op zo’n onderscheiding als mensen die voor zijn gevoel veel meer hebben bijgedragen aan de maatschappij. “Als ik aan die eer denk, denk ik aan mensen als mijn opa die in de oorlog gevochten hebben. Ik denk aan Sir Captain Tom, die geridderd werd maar wel honderd jaar op die ongelooflijke eer gewacht heeft”, zei Hamilton. “De mensen die werken in de ziekenhuizen, de artsen en verplegers die levens redden tijdens de zwaarste periode ooit. Ik denk aan deze miskende helden en ik zie mijzelf niet als een miskende held. Ik heb niemand gered. Het is een ongelooflijke eer die aan een kleine groep mensen is toegekend. Wat ik kan zeggen is dat ik heel, heel trots ben als ik op het podium het volkslied hoor. Ik ben een trotse Brit en dit is echt het meest speciale moment waarbij je je land kan vertegenwoordigen.”

Landgenoot Lando Norris zou het meer dan terecht vinden als Hamilton wordt geridderd. De McLaren-coureur denkt ook dat dit een grote invloed kan hebben op het aanmoedigen van een nieuwe generatie Britse racesterren. “Wat hij heeft bereikt, heeft nog geen andere Britse persoon bereikt. Slechts een iemand op de wereld heeft dat gedaan en dat is Michael Schumacher. Hij heeft in veel aspecten, zowel op als naast de baan, de leiding genomen. Andere atleten die dergelijke dingen lieten zien in andere sporten zijn ook geridderd, dus ik zie geen reden waarom dat bij hem niet zo zou zijn. Tegelijkertijd denk ik dat het goed is voor kinderen die willen racen of er juist niet veel vanaf weten om door hem geïnspireerd te worden en om te proberen hetzelfde te bereiken als hij heeft gedaan.”

Hamilton heeft zich in de afgelopen maanden zeer maatschappelijk betrokken getoond door zich achter de anti-racismebeweging te scharen en zijn verlangen om de F1 te helpen duurzamer te worden. Dergelijke zaken zijn voor de Brit zijn belangrijkste bron van motivatie, buiten successen in de F1. “Er is meer werk te doen in deze sport. Dit jaar zijn we volgens mij ontwaakt en hopelijk worden mensen nu verantwoordelijk gehouden, houden ze zichzelf verantwoordelijk en beseffen ze dat het eigenlijk geen slechte zaak is. Het betekent gewoon dat we harder moeten werken. We moeten niet zo koppig zijn, onze geest openstellen en onszelf een beetje beter onderwijzen zodat we kunnen aandringen op een meer gelijkwaardige wereld. Ik ga niet stoppen met daarvoor vechten. En misschien blijf ik dan nog wel een tijdje part-time racen.”

