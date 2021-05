Het is een vertrouwd beeld voorafgaand aan elk Formule 1-weekend; de lange wandeling van de coureurs en hun entourage over de circuits waar ze die zaterdag en zondag moeten presteren. Hoewel de meeste coureurs die circuits natuurlijk kunnen dromen, is het toch altijd nuttig om ‘even’ een rondje te lopen of fietsen en mentale aantekeningen te maken, vooral op plekken waar aanpassingen aan de baan zijn uitgevoerd.

Sebastian Vettel tijdens zijn track walk in Barcelona

Lewis Hamilton is daar echter totaal niet mee bezig. De Engelsman pakte vorig weekend in Spanje zijn honderdste pole-position en legde aan Sky Sports F1 uit hoe hij zich prepareert voor dat ene snelle rondje in de kwalificatie. “Ik denk dat je er de hele donderdag en vrijdag naartoe werkt. Op vrijdag- en zaterdagochtend probeer je allerlei dingen uit en vind je puzzelstukjes, maar je hebt ze dan nog niet allemaal bij elkaar”, begint Hamilton. “Dan komt de kwalificatie en heb je geen keuze. Of je nu alle stukjes hebt of niet, je moet de puzzel leggen. Je kijkt naar de ronden van voorgaande jaren, naar de ronden die je in het verleden hebt gereden, naar de ronden die sommige concurrenten hebben gereden - het is gewoon zorgen dat je niets hebt laten liggen.”

Waar andere coureurs gretig gebruik maken van de opgedane kennis van hun track walk, vindt Hamilton die maar zinloos. En ook oefenen op een simulator vindt hij maar niets. “Ik rijd bijna nooit in de simulator. Ik rijd misschien 20 rondjes per jaar, ik ben niet geïnteresseerd in de simulator”, aldus de Mercedes-coureur. “Ik liep altijd over het circuit toen ik jonger was, maar wat ik ontdekte was dat het voor mij een zinloze oefening was. Het is heel anders als je het op hoge snelheid benadert. Wat ik ontdekte was dat het gewoon verspilde energie was.”

Hamilton is ook niet echt overtuigd van de methode die generatiegenoot Sebastian Vettel hanteert; het visualiseren van het circuit in zijn hoofd. “Ik denk dat dat een hoop onzin is. Ik wil het niet afkraken, want misschien werkt het voor sommige mensen. Ik herinner me dat Seb dat deed, een ronde visualiseren. Ik probeerde het en het was nutteloos voor mij. Nogmaals, ik denk dat het gaat om het vinden van wat voor jou werkt.”