Mercedes-coureurs reageren terughoudend op Ferrari-controverse

Onder de gezamenlijke brief - noem het een motie van wantrouwen richting de FIA - prijkt de naam van Mercedes bovenaan. Dat is bepaald geen toeval. Teambaas Toto Wolff is achter de schermen namelijk één van de grootste roergangers. De Oostenrijker wil samen met enkele collega's 'volledige openheid' van de FIA over de geheime schikking met Ferrari. Maar waar Wolff in de vuurlinie staat, houden zijn coureurs zich beduidend meer op de vlakte. Het lijkt een bewuste keuze van Mercedes, de rijders moeten buiten schot blijven en hoeven geen vieze handen te maken.

"Wij, de atleten, willen alleen bij races aankomen en weten dat er een eerlijk speelveld is geschapen. Natuurlijk verschillen de teams van elkaar qua prestaties, maar het speelveld moet wel gelijk zijn", verkondigt Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. "Dat is ons standpunt. Verder wil ik er niet al te veel over zeggen, want dat levert alleen maar problemen op." Hamilton wikt en weegt zijn woorden dus vakkundig, hij wil aan de vooravond van een nieuw seizoen absoluut geen boude uitspraken doen en zo aanleiding geven tot nog meer controverse.

Een vergelijkbare aanpak is bij teamgenoot Bottas zichtbaar, hij houdt zich ook bewust op de vlakte met enkele politiek correcte uitspraken. "Wij delen de opvatting dat het racen eerlijk moet zijn en dat op papier alles gelijk moet zijn voor iedereen. De fans moeten er ook op kunnen vertrouwen dat het allemaal eerlijk verloopt in deze sport", aldus de Fin in het Albert Park. "Maar ik ben er zeker van dat er wel goed naar wordt gekeken. Ik weet persoonlijk niet of er nog actie wordt ondernomen, maar ik wil daar verder ook geen tijd aan verdoen. Ik ben hier namelijk alleen om te racen."

'Het onderlinge respect blijft'

Dat er in de paddock met argwaan naar Ferrari wordt gekeken, heeft volgens de coureurs geen invloed op hun persoonlijke verhoudingen. "Voor mij verandert er in ieder geval niets aan de relaties met andere coureurs", laat Sebastian Vettel desgevraagd weten. "In het bijzonder met Lewis. Het respect voor elkaar is in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid en dit verandert daar niets aan." De Brit blijkt het in dit geval roerend met zijn Ferrari-collega eens te zijn. "Precies wat Seb zegt. Het respect voor elkaar blijft onveranderd groot. Wat er tussen teams en overkoepelende organisaties achter de schermen gebeurt, staat daar voor mij compleet los van."

Met medewerking van Adam Cooper