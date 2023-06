Mercedes kende een moeizame start van het Formule 1-seizoen 2023 en besloot al vrij snel over te stappen op een nagenoeg nieuw concept. In Monaco werden de nieuwe onderdelen geïntroduceerd en sindsdien zijn er grote stappen gemaakt met de W14. In Spanje kwam het Duitse merk met Lewis Hamilton en George Russell op het podium, terwijl eerstgenoemde ook in Canada naar het ereschavot mocht. De Brit maakt duidelijk lang gewacht te hebben op de verandering van de filosofie.

"Ja, eindelijk!", antwoordt Hamilton op de vraag of Mercedes nu op de juiste weg zit. "Afgelopen jaar kwamen we met een hoop upgrades en boekten we vooruitgang, maar ontdekten we dat het met deze generatie auto's niet eenvoudig is om de performance te verbeteren. In de windtunnel leek het altijd goed te zitten, maar eenmaal op de auto ging deze meer stuiteren. Dit jaar zijn we eindelijk gestart met onderdelen die de auto écht verbeteren en niet meer laten stuiteren." Volgens Hamilton staat er nog meer te gebeuren met de W14. "Er is een goede stap gezet, maar we zijn er nog niet helemaal. We zijn nog steeds aan het schaven. Er komt in de komende maanden nog meer performance. Dat is heel fijn om te zien. Ik kan niet wachten. In de auto krijg ik ook meer vertrouwen. Het voelt nu eindelijk als een echte raceauto."

Hamilton benadrukt dat vertrouwen de sleutel is om dichter bij de limiet te komen. Hierbij verwijst de 38-jarige coureur naar zijn onverwachte crash tijdens het derde kwalificatiedeel in Oostenrijk vorig jaar. "Vertrouwen is heel belangrijk", gaat hij verder. "Je moet vertrouwen op de stabiliteit van de auto en vertrouwen hebben dat, wanneer je met hoge snelheid door een bocht gaat, de auto je door die knik helpt. De auto van vorig jaar was niet goed wat dat betreft, kijk maar naar vorig jaar en hoe geschokt ik was. Je moet minderen en kan daardoor niet in de buurt komen van de limiet. Door de veranderingen kan ik steeds beter de limiet opzoeken en krijg ik meer vertrouwen, maar het lukt me nog niet helemaal om de limiet aan te raken. Er moeten dus nog meer zaken gewijzigd worden."

2024

De zevenvoudig wereldkampioen verwacht dat Mercedes in 2024 grotere vooruitgang kan boeken met de W15. "Er zijn een aantal fundamentele zaken die we voor volgend jaar moeten wijzigen. Daar vraag ik al meer dan een jaar om. Ik verwacht dus dat dit in de toekomst gaat gebeuren, wat volgens mij echt gaat helpen. Dat is alleen niet het enige. Het gaat ook om de achterkant en hoe die zich in een bocht gedraagt. We werken eraan. Het team is daar heel erg mee bezig. In de komende maanden verwacht ik meer vooruitgang, ook om de achterkant beter te maken. Ik kijk ernaar uit."

Wat zijn de verwachtingen van Hamilton voor de Grand Prix van Oostenrijk? "Het asfalt lijkt erg op dat in Barcelona. We hopen dus relatief competitief te zijn. Ik verwacht dat het vergelijkbaar is met twee weken geleden [in Canada]. Red Bull zal voorop rijden, zij doen het hier altijd goed. Ik hoop alleen dat we kunnen strijden met Ferrari en Aston Martin."