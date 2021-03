Hamilton langer in F1? "Ik loop niet weg als het moeilijk wordt"

Hamilton is 'gewoon' present in Bahrein voor de seizoensopener, al was het afgelopen winter lang wachten op zijn handtekening. Als Hamilton nog langer door wil, moet het dit jaar anders. Teambaas Toto Wolff heeft al aangegeven dat hij eerder met Hamilton aan tafel gaat voor de onderhandelingen. Die gesprekken moeten met de huidige stand van zaken leiden tot een nieuw contract voor 2022, zo laat Hamilton op een vraag van Motorsport.com weten.

'Niet het gevoel dat dit mijn laatste jaar is'

"Op dit moment voelt het voor mij zeker niet alsof dit jaar het einde moet zijn. Volgend jaar krijgen we te maken met allerlei veranderingen in het reglement en daar kijk ik eigenlijk best naar uit. Dit jaar kan trouwens ook al het meest interessante seizoen in tijden worden, we hebben nieuwe teamnamen, nieuwe formats en ik heb eigenlijk niet het idee dat het over acht maanden klaar moet zijn", legt de zevenvoudig wereldkampioen uit. "Op dit moment denk ik niet dat ik ga stoppen, al kun je dat natuurlijk nooit met zekerheid zeggen."

Die kleine onzekerheid schuilt niet in de sportieve prestaties. Of Hamilton dit jaar zijn achtste titel pakt of wordt verslagen door Red Bull Racing, invloed op zijn keuze heeft het niet. "Nee, dat heeft niets te maken met het wel of niet winnen van een kampioenschap. Ik loop niet weg als het moeilijk wordt", stelt Hamilton. "Ik wilde zelf een eenjarig contract en heb ook tegen Toto gezegd dat het goed zou zijn om de gesprekken veel eerder op te starten dan in januari." Aan de motivatie van Hamilton hoeft volgens de veelwinnaar niet te worden getwijfeld. "Toen ik hier aankwam, had ik zelfs nog meer zin om te beginnen dan dat ik in lange tijd heb gehad. Ik heb ook tegen Bono gezegd: "Ik heb echt zin om weer aan de slag te gaan". Linksom of rechtsom gaan we dit jaar een geweldige strijd krijgen en dat is nou net waar ik enorm naar uitkijk."

F1 als platform voor 'betere wereld'

Naast zijn acties binnen de witte lijnen, staat Hamilton ook bekend als een voorvechter van tal van maatschappelijke thema's. Dat hoeft echter geen vertrek uit de koningsklasse in de hand te werken. Sterker nog: Hamilton wil het platform van de Formule 1 juist gebruiken voor zijn idealen. "De sport zit nu al in een hele goede positie, zeker als je kijkt naar de stappen die zijn gezet. Ik ben erg blij met wat de Formule 1 doet en ook met het besef dat F1 een geweldig platform is voor een betere toekomst. Daarnaast hou ik enorm van wat ik nu doe."

VIDEO: Krijgen we dit jaar een direct gevecht tussen Hamilton en Verstappen? Olav Mol blikt uitgebreid vooruit op het F1-seizoen 2021