Hamilton: Meerdere obstakels voor Mercedes in eerste F1-testweek

Aan het eind van de eerste testweek staat Lewis Hamilton 'gewoon' bovenaan de tijdenlijst, al vertelt dat volgens de Brit niet het hele verhaal van de voorbije dagen. "Het zijn interessante dagen geweest, maar zeker niet de makkelijkste dagen voor ons. Het is niet allemaal even soepel verlopen", laat de man met startnummer 44 weten. Zijn teamgenoot George Russell heeft donderdag al een soortgelijke conclusie getrokken en duidde Ferrari en McLaren meteen als favorieten aan.

Alhoewel dat laatste heel prematuur is en er nog geen zinnig woord over de krachtsverhoudingen te zeggen valt, stelt Hamilton wel dat het bij Mercedes niet helemaal vlekkeloos is gegaan. "We hebben meerdere obstakels moeten overwinnen. De voorbije twee dagen lagen we toch een beetje achter. Deze auto is heel anders om mee te rijden dan die van de voorbije jaren en de banden vormen ook een belangrijk verschil. Maar goed, daar werken we allemaal hard aan."

Waar Hamilton praat over obstakels, hebben die niet veel rijtijd gekost. Met de betrouwbaarheid van de W13 en de Mercedes-motor lijkt het wel goed te zitten. Ferrari heeft zich met 439 afgelegde ronden het meest productieve team getoond, maar Mercedes staat met 393 ronden keurig op een tweede plek. "We hebben wel veel dingen kunnen testen en alhoewel je altijd nog meer ronden wilt rijden, ben ik tevreden met vandaag", aldus Hamilton. "Ik heb bijna honderd ronden kunnen rijden en dat in een halve dag. Dat is zo slecht nog niet." Bovendien heeft Hamilton onder verschillende omstandigheden kunnen testen. Zo sproeide men de baan eerst nat om de regenbanden van Pirelli te proberen, maar kon hij na een wissel naar slicks ook op de zachtste C5-band acteren.

"Ons team op het circuit heeft in ieder geval geweldig werk verricht en de mannen en vrouwen in de fabriek ook. Nu moeten we volgende week zoveel mogelijk uit deze data zien te halen en de verbeteringen meenemen naar Bahrein." Alle teams nemen overigens een upgradepakket mee naar het Midden-Oosten, waardoor de auto's daar weer een iets ander aanblik zullen hebben.