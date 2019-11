Hamilton: "Meer experimenteren in laatste races"

Hamilton pakte in Austin zijn zesde wereldtitel nadat Mercedes zich eerder in Japan al verzekerde van een zesde trofee bij de constructeurs. Daardoor heeft het team uit Brackley in de laatste twee races van Brazilië en Abu Dhabi de ruimte om een aantal experimenten uit te voeren met het oog op volgend seizoen.

Hamilton is niet minder gemotiveerd naar Sao Paulo afgereisd, maar vindt het wel prettig om met een andere mentaliteit de laatste twee Grands Prix af te werken. “Het is bijna een nieuwe aanpak voor mij omdat we nu wat agressiever kunnen zijn”, stelde Hamilton op vrijdag. “We kunnen nieuwe strategieën uitproberen en andere manieren waarop we ons raceweekend en het hele proces aanpakken. We hebben eigenlijk twee ‘freebies’ waarin we nieuwe dingen kunnen testen die volgend jaar gebruikt kunnen worden. Volgend jaar hebben we nog minder testdagen met slechts zes in plaats van acht. Daarom is elk klein voordeel dat je kan halen door kleine dingen te veranderen welkom. Dat is ons doel.”

Teambaas Toto Wolff is er dit weekend voor het eerst in zes jaar een keer niet bij, zodat hij in Europa andere zaken kan regelen. Maar de Oostenrijker blijft vanuit Engeland wel zijn invloed uitoefenen, stelt Hamilton. “Er waait een frisse wind nu!”, lacht Hamilton. “Hij heeft zo’n aanwezigheid binnen dit team dat hij er op een of andere manier toch bij is. Onze hele set-up is mogelijk door hem en alle mensen die hij op hun plaats heeft gezet. Iedereen werkt hier zoals normaal. Je ziet hem alleen niet op de pitmuur of in de meetings, maar hij luistert mee tijdens de debriefing. Iedereen probeert zich te gedragen!”

De eerste dag op Interlagos werd verstoord door regen in de eerste training, waarin Hamilton geen tijd neerzette. In de tweede training kwam Ferrari sneller uit de startblokken. Hamilton was vijfde na Sebastian Vettel, Charles Leclerc, Max Verstappen en Valtteri Bottas. Hij maakt zich echter geen zorgen over de rest van het weekend: “We zullen werken om de set-up te verfijnen. Dat is cruciaal, want we hebben nu maar twee sessies om het bij het rechte eind te hebben voor de kwalificatie. Je moet dus beslissingen durven nemen met de veranderingen die je aanbrengt. Ik weet niet waar de Ferrari’s staan en of we drie tienden kunnen vinden, dat zal de tijd uitwijzen."