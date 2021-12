Hamilton: Verstappen ging te ver in GP Saudi-Arabië

De Grand Prix van Saudi-Arabië liep zondagavond uit op een nieuwe confrontatie tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. De zege ging uiteindelijk naar de Mercedes-coureur, maar wel pas nadat de titelverdediger meerdere incidenten had meegemaakt met de Limburger. Zo werd Hamilton tot twee keer toe buiten de baan geforceerd in de eerste bocht, waarna Verstappen in beide gevallen van de FIA de plek moest teruggeven. De eerste keer werd het op de grid opgelost voorafgaand aan de tweede herstart, maar in het tweede geval werd Hamilton compleet verrast door het feit dat Verstappen op de rem trapte, waarna de Mercedes-coureur bovenop de Red Bull knalde.

Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden opgelegd voor een van de incidenten in de eerste bocht en moest zich na afloop net als zijn titelconcurrent nog melden bij de stewards. De zege ging uiteindelijk naar Hamilton, die aan de finish 11 seconden voorsprong had op de Red Bull-coureur.

“Ik moest echt mijn kalmte zien te bewaren vandaag. Dat viel nog niet mee”, sprak Hamilton na de race over het duel met Verstappen. “Ik heb het in mijn carrière al tegen een hoop coureurs opgenomen. In de 28 jaren die ik al race heb ik veel verschillende karakters ontmoet. Er zijn er een paar die te ver gaan. Regels lijken niet echt te gelden voor hen, of zij denken in ieder geval niet aan de regels. Vandaag probeerde ik gewoon mijn zegje te doen op de baan en mijn auto tussen de witte lijnen te houden. Ik probeerde het op de correcte manier uit te vechten.”

"Heb al zo vaak een aanrijding moeten voorkomen met deze kerel"

Gevraagd of Verstappen een van die coureurs is die over de limiet gaat antwoordde Hamilton: “Hij gaat over de limiet. Absoluut. Ik heb al zo vaak een aanrijding moeten voorkomen met deze kerel. Ik vind het niet altijd erg dat ik die persoon moet zijn. Je neemt je verlies om het later opnieuw te kunnen proberen. Dat heb ik vandaag gedaan.”

Teambaas Toto Wolff zette na afloop zijn vraagtekens bij bepaalde acties die zondag te zien waren tijdens de GP van Saudi-Arabië en vindt dat de stewards actie moeten ondernemen: "Dit was een spectaculaire, maar geen goede race", concludeerde de Oostenrijker na afloop. “Er moet gekeken worden naar het rijden [van bepaalde coureurs]. Het is hard, heel erg hard en misschien wel over de grens. Wij willen een clean kampioenschap hebben, waarin de beste man moge winnen. Als dat uiteindelijk Max is, dan heb ik daar vrede mee. Maar het zou wel een eerlijk duel moeten zijn.”

Hamilton verrast door remmende Verstappen

In de titelstrijd kan Verstappen het zich veroorloven om meer risico’s te nemen, omdat de Nederlander met acht punten voorsprong aan de GP van Saudi-Arabië begon en ook als WK-leider naar Abu Dhabi afreist, aangezien hij dit jaar meer overwinningen heeft behaald dan Hamilton. De Brit weet dan ook dat hij zich geen uitvalbeurten kan veroorloven, maar het ging bijna mis toen Verstappen de Brit voorbij wilde laten in de 37ste ronde.

“Ik had die info [dat Verstappen zijn positie moest afstaan] niet gekregen, dus ik begreep echt niet wat er aan de hand was. Opeens begon hij me op te houden en week hij een beetje van zijn lijn af. Ik dacht: probeert hij hier nu een tactisch spelletje te spelen of wat? Toen kreeg ik opeens die boodschap door van het team, precies op het moment dat hij afremde. Hij remde echter zo hard en ik knalde bijna helemaal bovenop hem, dat had ons bijna allebei de race gekost.”

“Voor hem maakt het niets uit als we allebei niet de finish halen. Ik moet echter de finish zien te halen, maar het zal interessant worden om te zien wat er gaat gebeuren”, aldus Hamilton, die desondanks kalm vooruitblikt op de titelfinale: “Ik ben er heel rustig onder. Ik heb het gevoel dat we in de boksring staan en ik ben klaar voor de strijd.”