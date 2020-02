Contractverlenging Verstappen mogelijk van invloed op Hamilton

De onderhandelingen tussen Lewis Hamilton en Mercedes zijn al geruime tijd gaande. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport zijn de gesprekken vastgelopen. Aan het eind van dit jaar loopt het huidige contract van de Brit af, maar beide partijen hebben de intentie om de samenwerking tot na 2021 voort te zetten. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan, want Hamilton zou volgens de publicatie meer willen verdienen dan de 45 miljoen dollar die hij in 2019 kreeg. De Britse coureur heeft nog geen handtekening gezet en wacht rustig af hoe de situatie zich ontwikkelt.

Eerder deze maand maakten Max Verstappen en Red Bull bekend dat de Nederlander nog een aantal jaar voor zijn huidige werkgever zal uitkomen. Tot en met 2023 rijdt Verstappen in de kleuren van het Oostenrijkse team en deze bevestiging heeft volgens de krant invloed op de onderhandelingen over het contract van Hamilton. Toto Wolff aasde namelijk op Verstappen als potentiële vervanger van Hamilton, indien laatstgenoemde naar Ferrari zou vertrekken. Die kans is verkeken, en daarnaast is Mercedes-protegé Esteban Ocon al in een eerder stadium naar Renault vertrokken. Zo zit Mercedes ogenschijnlijk zonder alternatieven en dat biedt Hamilton de mogelijkheid meer pressie uit te oefenen op zijn werkgever.

Hamilton zou niet alleen meer geld (60 miljoen per jaar) willen van Mercedes, hij prefereert ook een vierjarig contract boven een verlenging van twee seizoenen. De 84-voudig Grand Prix-winnaar gaat waarschijnlijk de laatste fase van zijn F1-carrière in, maar zou na 2025 graag als ambassadeur van Mercedes aan de slag willen gaan. De nieuwe eisen staan haaks op de wens van Daimler Benz' nieuwe president, Ola Kallenius, om een miljard euro te besparen bij het F1-project. Voor Hamilton en Mercedes is er echter nog genoeg tijd de plooien glad te strijken en Ferrari heeft aangegeven dat het niet eerder over Sebastian Vettels toekomst in Maranello beslist dan halverwege 2020. Mocht de Duitser het veld ruimen, dan kan Hamilton wellicht ook nog proberen in het rood te rijden.

Zou Hamilton in 2021 echt naar Ferrari durven stappen?