Hamilton haalt herinneringen op aan eerste ontmoeting met Lauda

Drievoudig Formule 1-wereldkampioen Lauda speelde in 2012 een elementaire rol in het aantrekken van Hamilton. Sindsdien heeft hij maar liefst vijf wereldtitels gewonnen in dienst van de Zilverpijlen, hielp het team aan zes wereldtitels en een heel aantal Formule 1-records. Ter herinnering aan Lauda, die een jaar geleden op 70-jarige leeftijd overleed aan longfalen, heeft Mercedes een video naar buiten gebracht waarin teamleden herinneringen ophalen aan de Oostenrijker. Hamilton vond het “een moeilijk onderwerp om over te praten”, maar haalde toch wat herinneringen op aan de eerste gesprekken in 2012.

“De mooiste herinneringen heb ik waarschijnlijk aan onze eerste gesprekken”, zei Hamilton. “De gesprekken begonnen in 2012 en ik weet dat ik thuis was die dag en een telefoontje kreeg van Niki waarin hij me over wilde halen om naar het team te komen. Het was heel cool om een telefoontje te krijgen van een wereldkampioen en icoon als Niki. We hadden goede gesprekken, maar het was nog vroeg. Het was heel belangrijk om de steun van Niki te hebben, er was sprake van wederzijds respect. Ik dacht dat hij me waarschijnlijk niet per se als coureur zou waarderen. Toen zaten we in Singapore weer om tafel, hij kwam naar mijn kamer en toen hadden we weer een gesprek. Dat was het moment dat Niki zei: ‘Mijn god, we lijken heel erg op elkaar. We hebben veel meer met elkaar gemeen dan ik had verwacht.’ Toen wist hij waarschijnlijk ook dat hij niet te snel conclusies moest trekken.”

Een week na de race in Singapore werd Hamilton aangekondigd als Mercedes F1-coureur, vanaf dat moment groeide hij uit tot een van de beste coureurs uit de geschiedenis van de sport. Hamilton vervolgde zijn verhaal over de manier waarop Lauda hem altijd geholpen heeft om een betere coureur te worden. “Hij dacht altijd aan hoe we beter zouden kunnen worden. Zijn grootste gebaar was wanneer je goed presteerde en hij de pet van zijn hoofd haalde. Daarmee zei hij zoveel als ‘Goed gedaan!’”, vervolgde Hamilton. “We zaten regelmatig na de races en hij vroeg altijd naar dingen die beter konden: hoe ik beter kon worden, wat ik van het team nodig had. Hij was altijd aan het jagen. Dat is wel wat ik van hem geleerd heb. Als coureur binnen een team moet je samenwerken, maar heb je ook de leiding. Je moet het team onder je hoede nemen, je moet de vragen stellen en iedereen pushen. Dat heb ik van Niki geleerd en ik denk dat ik zijn dingen elke dag kan toepassen. Ik ben dankbaar voor de kans die ik gekregen heb, Niki zal altijd speciaal voor me blijven. Ik weet dat hij elke race bij ons is.”

Met medewerking van Luke Smith