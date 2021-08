Hamilton laakt grote hobbel in Eau Rouge: “Ze hebben het verpest”

De Formule 1 keerde vrijdag terug na een zomerstop van vier weken. Met Spa-Francorchamps krijgen de coureurs meteen een iconisch circuit met befaamde en beruchte bochten voor de kiezen. Een daarvan is natuurlijk de combinatie Eau Rouge en Raidillon, een plek waar het de afgelopen jaren regelmatig fout ging. Ten opzichte van voorgaande jaren is er het een en ander veranderd in de bocht, meent wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit stelt echter meteen ook dat de verandering in Eau Rouge niet helemaal in goede aarde valt.

“Het is een geweldig, geweldig circuit. Het is nu erg hobbelig in Eau Rouge, daar is iets gebeurd. Ze hebben het een beetje verpest met wat ze ook gedaan hebben”, concludeerde Hamilton na afloop van de tweede vrije training voor de Belgische GP. “Ik weet niet of ze daar een nieuwe laag asfalt hebben neergelegd, maar er is precies op het compressiepunt een enorme hobbel. Die was er voorheen nooit. Dat voel je heel, heel scherp in je lichaam, vooral in je rug. Maar ik weet zeker dat ze het zullen oplossen. Het heeft denk ik te maken met de modderstromen, de regen of iets dergelijks.”

Bottas tevreden over vrijdag, Hamilton minder blij

Met een achttiende tijd in de eerste training en een derde tijd in de tweede oefensessie ging het Hamilton op papier niet helemaal voor de wind. Zelf was hij dan ook niet geheel tevreden. “Deze dag was oké, de sessies zijn erg kort. Daardoor kunnen we niet veel rijden.” Dat betekent ook dat er qua kennis weinig te halen valt op Spa, stelt Hamilton. “We proberen onszelf daar zo goed mogelijk doorheen te loodsen. Gelukkig was het in VT2 droog, waardoor we wat ronden konden rijden. Maar ik had de auto vandaag niet helemaal zoals ik wilde. Ik heb vanavond dus wat werk te doen om te proberen dat uit te vogelen.”

Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas blikte na afloop van de vrijdagse trainingen een stuk tevredener terug op zijn vrijdag. De Fin, die nog altijd geen nieuw contract heeft voor 2022, was de snelste in VT1 en sloot in de tweede sessie aan op P2. “Het zag er niet verkeerd uit en de snelheid in zowel de korte als lange runs was heel behoorlijk. Het is altijd lastig om details van de training te vergelijken, maar je weet in ieder geval dat het gevoel goed is. Dat is positief”, aldus Bottas, die vrijdag met relatief weinig downforce onderweg was. “We leken behoorlijk snel op de rechte stukken, maar misschien minder in de bochtige tweede sector. Ik denk echter dat het voor de race belangrijk is dat je snel bent in sectors 1 en 3.”

Wat de keuze qua afstelling bemoeilijkt, zijn de weersverwachtingen voor zaterdag en zondag. Er wordt voor beide dagen regen voorspeld, net als voor de vrijdag. Beide oefensessies werden echter op een droge baan afgewerkt en ook voor de komende dagen is er geen absolute zekerheid over het weer. Dat maakt de keuze voor de afstelling er niet makkelijker op, vindt Hamilton. “Ik denk dat je graag meer downforce wil als het vast staat dat het gaat regenen. Maar als de weerman of weervrouw het verkeerd heeft en het dan niet regent, dan ben je het haasje op het rechte stuk. We moeten dus heel, heel voorzichtig zijn met de veranderingen van de afstelling die we voor de volgende dag maken.”