Hamilton kijkt uit naar einde F1-seizoen: "Nog twee races met dit ding"

Na een rampzalige zaterdag had Lewis Hamilton een hard hoofd in een goed verloop van de Grand Prix op zondag. De Brit ving de race als vijfde aan, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de achtste positie. Het wilde dit weekend niet vlotten voor Mercedes. Het tempo was er niet, de auto ging niet goed met het rubber om en andere Formule 1-coureurs volgen was zelfs met DRS een grote opgave, zo riep Hamilton al tijdens de race. Het was al met al een raceweekend om snel te vergeten.

"Het voelde niet zo rampzalig als zaterdag", antwoordt Hamilton op de vraag van Sky Sports over hoe lastig de Grand Prix was. "Zaterdag had ik gewoon geen banden meer over. Ze waren compleet versleten. Qua bandenmanagement heb ik wel het idee dat ik nu een betere race heb gereden. Ik deed mijn uiterste best, maar de auto werkt dan weer wel wel en dan weer niet. Deze is per ronde zo inconsistent. We moeten achterhalen hoe dat komt. Op de rechte stukken én in de bochten zijn we ook nog eens heel traag. Je glijdt door de bochten. Dit [weekend] is er een om te vergeten, maar hopelijk leren we er toch veel van."

Na afloop van de F1-sprintrace riep de 38-jarige coureur dat hij met de set-up de verkeerde weg was ingeslagen. Aangezien de auto's na de kwalificatie in parc fermé moeten, is zaken aan de afstelling wijzigen niet meer mogelijk. Hoe reageert de W14 überhaupt op dingen die worden aangepast? "Dat is lastig om te zeggen", vervolgt hij. "Wat met name lastig is aan deze auto, is dat die de ene sessie goed voelt en een sessie later weer niet. Ik weet dat we ernaar gaan kijken en zaken vinden die anders moeten, maar met één sessie blijft het lastig. Ik ben er trots op dat het team bleef werken en ervoor ging. Dat blijven we blijven doen. We blijven pushen. Nog twee races met dit ding en dan hoef ik er niet meer mee te rijden."