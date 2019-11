Hamilton dankt Dennis: "Zonder hem had ik hier niet gestaan"

Hamilton veroverde in Austin zijn zesde wereldtitel op het hoogste niveau, een aantal waarmee hij al aardig op weg is naar het record van Michael Schumacher. Vijf titels werden in dienst van Mercedes behaald, maar de eerste sleepte hij nog binnen namens McLaren, het team dat hem in 2007 liet debuteren in de koningsklasse. En dat laatste is Hamilton ruim een decennium later nog niet vergeten. Zo grijpt hij zijn zesde wereldtitel aan om McLarens toenmalige teambaas, Ron Dennis, nog eens te bedanken voor het geschonken vertrouwen.

"Ik kreeg een berichtje van Ron en wil hem vooral bedanken voor het geloof dat hij al vanaf tienjarige leeftijd in mij heeft gehad", verkondigt Hamilton in gesprek met Sky Sports. Het verhaal is bekend: als ambitieuze karter stapte Hamilton tijdens de Autosport Awards op Dennis af en vertelde hem dat hij op een dag voor zijn team wilde rijden. De Britse teambaas antwoordde dat de jongeling eerst aan zijn successen in de karting moest werken, alvorens ze verder konden praten.

En zo geschiedde. Hamilton maakte furore en vanaf 2003 steunde McLaren, in combinatie met diens toenmalige motorpartner Mercedes, hem op weg naar de Formule 1. Het geheel werd beklonken met een geslaagd Formule 1-debuut in 2007 en bovenal met de wereldtitel in het daaropvolgende jaar. "Als Ron mij aan het begin van de carrière niet had opgemerkt, had ik hier misschien helemaal niet gestaan", toont de veelwinnaar zich nogmaals dankbaar.

Eind 2012 zei Hamilton McLaren vaarwel en stapte hij over naar Mercedes, een overstap die hem met de kennis van nu geen windeieren heeft gelegd. Hij kreeg van de Zuid-Duitsers een dominante auto, maar volgens Ross Brawn vertelt dat nog niet het hele verhaal. De sportief directeur van de Formule 1 ziet dat Toto Wolff Hamilton ook persoonlijk de vrijheden geeft die hij nodig heeft. "Lewis heeft zich altijd comfortabel gevoeld in verschillende kringen, bijvoorbeeld ook in de mode- of muziekwereld. Dat geeft hem de energie om alles uit zijn talent te halen. Bij Mercedes vindt Lewis de omgeving die hij nodig heeft: technisch, maar ze geven hem ook de vrijheid die hij nodig heeft."

