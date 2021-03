Hamilton: "Achtste wereldtitel bepaalt niet hoelang ik in F1 blijf"

Hamilton gaf bij de teampresentatie van Mercedes aan dat hij niet te ver in de toekomst wil kijken. Toch werkt juist dat speculatie in de hand. Want vindt Hamilton het misschien mooi geweest na een achtste wereldtitel - en dus het absolute record - of wil de Brit langer door op het hoogste niveau? Op de vraag of Hamilton zijn keuze inderdaad laat bepalen door een achtste wereldtitel, reageert de inmiddels geridderde veelwinnaar: "Ik heb voor mezelf al een belangrijke beslissing genomen, en dat is dat het record geen beslissende factor mag zijn."

"Ik ben ooit gaan racen omdat ik daarvan hield en dat moet altijd de kern blijven. Als die liefde weg is en ik puur met titels bezig ga zijn, juist dan zou ik mezelf verliezen", laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten. "Natuurlijk is het een ultieme droom om die achtste titel te pakken, maar het is voor mij niet de beslissende factor richting de toekomst. Ik wil nog altijd die glimlach hebben als ik de garage uitrijd.” Plezier geeft dus de doorslag en niet het gewonnen eremetaal. Dat neemt echter niet weg dat de onderhandeling in de voorbije maanden wel voor een belangrijk gedeelte om de arbeidsvoorwaarden hebben gedraaid.

Hamilton wil overigens nog niet al te veel speculeren over zijn eigen toekomstplannen, de focus moet enkel en alleen op het aanstaande F1-seizoen liggen. “Ik houd nog steeds van wat ik doe. Ik zit in een mooie positie, waarin ik niet te ver vooruit hoef te kijken. Daarom heb ik ook gekozen voor een deal van een jaar en heb ik ervoor gekozen om pas later in het jaar verder te kijken. Wellicht zitten we dan nog steeds in een pandemie. Het betekent absoluut niet dat ik niet meer volledig gefocust ben op deze sport. Wel is er nog steeds een belangrijke discussie gaande over diversiteit, maar het allerbelangrijkste is dat we op de baan leveren. Ik ben heel trots op mijn team en ik zie nu al stappen die we aan het eind van vorig jaar hebben gezet.”