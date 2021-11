Hamilton: “Bottas hield de deur open voor Verstappen”

De beide Mercedes-coureurs mochten de Grand Prix van Mexico-Stad zondag vanaf de eerste startrij aanvangen, maar toch was het de als derde vertrokken Max Verstappen die na de eerste bocht de leiding in handen had. De Nederlander reed zij-aan-zij met de beide Mercedessen richting de eerste bocht, waarna hij aan de buitenkant van bocht 1 in het voordeel was en op de ideale lijn als laatste van de drie rijders vooraan in de ankers kon gaan.

Vanaf dat moment domineerde Verstappen de race op het Autodromo Hermanos Rodrriguez, op weg naar zijn negende overwinning van het seizoen. Lewis Hamilton moest genoegen met de tweede plek, terwijl Valtteri Bottas in de eerste bocht werd aangetikt door Daniel Ricciardo en buiten de punten aan de finish kwam.

Mercedes had start anders aan moeten pakken

Na afloop van de race had Mercedes-teambaas Toto Wolff al laten weten dat zijn coureurs de sprint naar de eerste bocht ook wel iets handiger aan kunnen pakken, al moest de Oostenrijker ook bekennen dat Verstappen ook zonder betere start alsnog de race zou hebben gewonnen. Hamilton is het eens met zijn teambaas en was na afloop niet helemaal te spreken over de aanpak van zijn Finse stalgenoot.

“Ik had het anders voor me gezien natuurlijk, in de zin dat Valtteri een betere start zou hebben gehad en ik vervolgens gebruik had kunnen maken van zijn slipstream”, sprak Hamilton na de race. “Maar ik zat al meteen naast hem, wat prima was. Ik dekte vervolgens mijn kant van de baan af om ervoor te zorgen dat niemand er aan de binnenkant voorbij kon gaan. Ik probeerde dus welke Red Bull ik ook maar kon zien in mijn spiegels achter me te houden en had gedacht dat Valtteri hetzelfde zou doen. Hij hield echter de deur open voor Max, en Max zat op de ideale lijn dus die kon geweldig remmen voor de eerste bocht. Ik zat op het vuil aan de binnenkant en dus was er geen hoop voor mij.”

Bottas blikte zelf na afloop ook terug op de start, waarin het al snel helemaal mis ging voor de Fin: ‘De start was wel oké. Hij was niet heel slecht, maar Verstappen kon in de slipstream duiken en vervolgens heel laat remmen voor de eerste bocht”, vertelde Bottas aan Sky F1. “Vervolgens werd ik opeens van achteren aangetikt door Daniel, waarna ik spinde. Vanaf dat moment was het heel lastig om terrein goed te maken. Ik reed te dicht achter andere auto’s en moest ook letten op mijn remmen en de motor. Ik kon het dus wel onder controle houden, totdat ik er te dicht achter zat. Dat maakte het niet gemakkelijk.”

F1-update: De zondag in Mexico uitgebreid besproken