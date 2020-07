Hamilton: "Oproep in racismedebat niet gericht aan F1-collega's"

De zesvoudig wereldkampioen ontpopte zich in de weken na de gewelddadige dood van George Floyd door een Amerikaanse politieagent steeds meer als een voorvechter van de Black Lives Matter-beweging. Hij riep de Formule 1 op het probleem bespreekbaar te maken en kwam zelfs met een eigen commissie die de diversiteit in de sport moet bevorderen.

Ook richtte hij zich op Instagram rechtstreeks tot de mensen “die stil blijven”, zonder daarbij namen en rugnummers te noemen. Het leidde tot steunbetuigingen van een aantal F1-coureurs die openlijk de kant van Hamilton kozen. Een paar dagen later herhaalde Hamilton zijn boodschap door te zeggen dat “er nog steeds mensen stil blijven.”

In een sponsorboodschap van Daimler verklaart de Mercedes-coureur nu dat zijn oproep niet specifiek bedoeld was voor zijn collega-coureurs in de Formule 1, maar voor de motorsportgemeenschap in het algemeen. “Uiteindelijk vatten mensen het op alsof ik het op de coureurs had gemunt, maar dat was echt niet zo. Het was bedoeld voor de hele gemeenschap. Het is iets waar ik me al heel lang bewust van ben en waar eigenlijk nooit iets aan gedaan is.”

“In de hedendaagse wereld hebben we allemaal een podium waarop we van onze stem gebruik kunnen maken, we hebben allemaal volgers. Al onze stemmen hebben kracht”, vervolgt Hamilton. “Als je geen onderdeel wilt uitmaken van een beweging die mensen aanmoedigt om te begrijpen wat er aan de hand is en hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen, dan frustreert mij dat.”

En dus sprak Hamilton in zijn posts de mensen rechtstreeks aan. “Ik heb het zo vaak meegemaakt dat mensen hun mond houden en nu is gewoon niet de tijd om stil te blijven. We hebben zoveel mogelijk stemmen nodig om verandering aan te moedigen. Het was een noodkreet aan iedereen in de [motorsport]industrie om rekenschap af te leggen. Ze moeten meer doen, deze sport moet meer doen. De FIA moet meer doen. Dat was de boodschap.”

Inmiddels is die boodschap goed aangekomen en is de FIA onder de slogan #WeRaceAsOne ook een diversiteitscampagne begonnen.

Met medewerking van Luke Smith