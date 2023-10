Hamilton: “Austin was uitzondering, hier is alles weer normaal”

Lewis Hamilton streed afgelopen weekend in de Grand Prix van de Verenigde Staten om de overwinning. De zevenvoudig wereldkampioen finishte achter Max Verstappen als tweede op het Circuit of the Americas, voordat hij werd gediskwalificeerd wegens een te veel afgesleten bodemplank. Mercedes presteert dit weekeinde in Mexico minder goed dan in Austin. “De auto is hier niet geweldig”, zegt Hamilton, die zich als zesde mag oplijnen voor de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez. “Dat is eigenlijk een bekend verhaal voor mij dit jaar. Austin was een uitzondering voor ons, maar hier is alles weer normaal.”

“Over het algemeen is de wagen nog hetzelfde. We hebben wel een verandering doorgevoerd voor de kwalificatie, waardoor de auto in elk geval prettiger te besturen was. Het was echter niet snel genoeg”, baalt Hamilton. Hij is niet heel optimistisch voor de race. “Ons wacht een gevecht. Oververhitting is een probleem voor ons. Remmen die oververhit raken, dat soort dingen. Het wordt dus pittig om te vechten, net als het managen van de banden. Als we op strategie vooruit kunnen komen, dan gaan we dat zeker proberen.”

George Russell, die zich twee posities achter Hamilton kwalificeerde (P8), merkt een gebrek aan consistentie bij Mercedes. Niet eens van circuit tot circuit, maar zelfs al van sessie tot sessie. “We hebben van vrijdag op zaterdag zeker een stap vooruit gezet”, antwoordt Russell op een vraag van Motorsport.com. “Maar het ging gedurende de dag op en neer. In de derde vrije training dachten we om de voorste twee startrijen te gaan strijden en een auto te hebben waarmee we in de race om het podium konden vechten. In VT3 waren we op sommige momenten de snelste en lieten we echt een sterk tempo zien. Maar in Q1 had ik vervolgens geen grip en daardoor geen snelheid, waarna in Q2 de auto weer normaal aanvoelde en we snel waren. In Q3 gebeurde tot slot hetzelfde als in Q1.”

Volgens Russell is het venster om de Pirelli-band optimaal te laten werken heel klein in Mexico. “Je probeert altijd dat beetje extra snelheid te vinden”, vertelt de 25-jarige coureur uit King’s Lynn. “Als je echter ook maar een beetje over de limiet gaat, verlies je om de één of andere reden heel veel snelheid. De coureurs die de limiet hebben gevonden, hadden veel snelheid. En de coureurs die over de limiet zijn gegaan, hadden geen tempo. Het is frustrerend als het zo gaat, maar we moeten erkennen dat we het niet voor elkaar hadden.”

Video: Samenvatting van kwalificatie F1 Mexico