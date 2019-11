Hamilton vroeg afwezige race-engineer Bonnington om advies

Bonnington moet enkele races, waaronder de Mexicaanse en Amerikaanse GP, verstek laten gaan door een medische ingreep. Hamilton mist daardoor een vertrouwde stem over de boordradio, Bonnington fungeerde immers als race-engineer bij alle vier de wereldtitels van Hamilton in dienst van Mercedes. Om het in Mexico-Stad zonder zijn vertrouwde sparringspartner te moeten stellen, is dan ook even wennen voor de veelwinnaar. "Ja, het is zeker vreemd. We hebben samen veel bereikt, maar in onze hoofden is hij dit weekend nog bij ons. Hij heeft samen met Marcus [Dudley, de vervanger] ook extreem goed werk verricht tijdens de voorbereiding op dit weekend."

Toch erkent Hamilton tegenover Motorsport.com dat hij in het Mexico niet helemaal zonder Bonnington kan. Zo heeft hij de hulp van zijn vertrouwde engineer, die overigens nog wel wat ondersteunend werk voor mensen in de fabriek verricht, ingeroepen voorafgaand aan de kwalificatie. "Ik werk natuurlijk al jaren nauw samen met Bono en heb hem vandaag ook nog weer een berichtje gestuurd voor de kwalificatie. Gewoon om samen over de afstelling te kunnen praten. Hij is [op de achtergrond] dus nog steeds wel actief."

Blijft overeind dat Marcus Dudley de klus tijdens de race zal moet klaren. Het zijn voor de vervanger grote schoenen om te vullen, zeker doordat Hamilton bepaald niet de makkelijkste coureur is qua radiocommunicatie. De regerend wereldkampioen is zich daar overigens zelf ook van bewust en probeert Dudley dit weekend niet al teveel op de kast te jagen. "De druk is voor ons allemaal is immens en dan is het niet makkelijk om met mij te moeten communiceren. Bono doet dat altijd goed, het is dus een hele uitdaging voor Marcus om ineens in dat gat te moeten springen. Maar goed: ik probeer geen onnodige druk te creëren, al is dit een taak die van nature stress met zich meebrengt. Maar hij lijkt het vooralsnog goed op te pakken", toont Hamilton zich voorlopig tevreden.

Wie wint de Grand Prix van Mexico?

Met medewerking van Scott Mitchell