Leclerc zoekt naar antwoorden met 2026-auto van Ferrari: "Ik moet echt aan alles werken"

Waar Lewis Hamilton voor lachende gezichten zorgde in de Ferrari-pitbox, viel er aan de andere kant van de garage minder te juichen. Leclerc kwam in het laatste deel van de sprintkwalificatie ruim drie tienden tekort op zijn teamgenoot en moest derhalve genoegen nemen met de vierde startplek. Alhoewel Leclerc in de afgelopen seizoenen – waaronder vorig jaar nog – vaak uitblonk in kwalificaties, zeker in vergelijking met zijn teamgenoot, past het dit jaar volgens de Monegask in een bredere trend.

Leclerc is zoekende naar het juiste gevoel in de SF-26 en heeft dat vooralsnog niet gevonden. Na de Grand Prix van Monaco stapte hij over op remschijven van Carbon Industrie in plaats van Brembo, en alhoewel dat het gevoel tijdens het remmen volgens hem iets verbeterde, is het nog zeker niet de oplossing voor alle problemen gebleken.

Gevraagd wat Leclerc precies mist in vergelijking met Hamilton, reageert de achtvoudig Grand Prix-winnaar: “Dat is precies waar ik op dit moment naar kijk. Het is inmiddels al een tijdje geleden dat ik me realiseerde dat ik niet hetzelfde gemak heb als met de auto van vorig jaar. Zelfs als ik push en alles samenbreng, praten we over honderdsten.”

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Het betekent dat er volgens Leclerc werk aan de winkel is, zeker om het vertrouwen achter het stuur – wat nodig is om de laatste paar procent eruit te persen – weer terug te krijgen. “Lewis haalt veel vaker honderd procent uit het potentieel van de auto dan ik. Dus ik moet echt aan alles werken.”

Het beeld is daarbij ook niet helemaal eenduidig. Zo vertelde Leclerc dat hij in Oostenrijk een goed gevoel had tot en met de kwalificatie, maar dat de race pace op zondag het probleem was. In Spielberg stond hij op de grid voor teamgenoot Hamilton, maar in Silverstone worstelde Leclerc naar eigen zeggen meer over één snelle ronde op vrijdag.

“Het belangrijkste is simpelweg het gevoel met deze auto. Als je dat gevoel niet helemaal hebt, is het lastig om de rondetijd eruit te halen en om iedere zaterdag in de kwalificatie het vertrouwen te hebben om de limiet van de auto op te zoeken. Daar heb ik momenteel moeite mee”, gaf Leclerc toe. “Het draait erom dat ik consequent op honderd procent presteer. In SQ1 en SQ2 zat ik daar dicht bij en ik had ook veel vertrouwen voor SQ3, maar toen verloor ik de auto. Ik voel de auto simpelweg niet zoals ik zou moeten.”

Ferrari verrast zichzelf in Silverstone

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Leclerc vindt het des te frustrerender doordat de Ferrari van dit jaar overduidelijk potentie heeft. Dat laatste is tot de vrijdag in Silverstone ook weer aan de oppervlakte gekomen, tot grote verrassing van velen bij de Scuderia. Het team van Frederic Vasseur verwachtte juist te worstelen op het circuit waar het voor een belangrijk deel op vermogen aankomt.

“Wij zijn enorm verrast dat Lewis vandaag pole heeft gepakt, maar in het algemeen hadden we een veel grotere achterstand op de auto's voor ons verwacht”, aldus Leclerc. “Het is een goede stap vooruit, maar als team zijn we echt heel erg verrast dat we op een circuit als dit zo competitief zijn.”