Leclerc teleurgesteld ondanks Ferrari-zege: "Heel moeilijk weekend"

Charles Leclerc kon zondag slechts met gemengde gevoelens terugkijken op de Grand Prix van Spanje. Terwijl Ferrari dankzij Lewis Hamilton zijn eerste overwinning van het Formule 1-seizoen 2026 behaalde, bleef de Monegask achter met frustratie over een moeizaam weekend dat eindigde in een uitvalbeurt.

Leclerc begon de race vanaf de tiende plaats nadat hij zaterdag een kostbare fout maakte in de kwalificatie. Daardoor was hij al vroeg in de achtervolging gedwongen en kwam hij nooit echt in de positie om mee te strijden voor de podiumplaatsen. Alsof dat nog niet genoeg was, werd zijn race in de slotfase beëindigd door een technisch probleem.

"Ik verloor de stuurbekrachtiging", legde Leclerc uit. "Maar ik had uiteindelijk ook geen versnellingen meer en geen remmen. Dus doorgaan was geen optie."

Volgens Leclerc was zijn startpositie uiteindelijk veel bepalender voor zijn resultaat dan het technische probleem dat hem uit de race haalde. "Misschien had P4 erin gezeten, maar het grootste probleem was dat ik als tiende moest starten. Dat was mijn eigen fout."

Hoewel Leclerc zelf geen punten scoorde, zag hij wel positieve signalen bij Ferrari. Hamilton domineerde de race en bezorgde de Scuderia de eerste Grand Prix-overwinning sinds zijn overstap naar het Italiaanse team. Leclerc was dan ook vol lof over zowel zijn teamgenoot als het werk van Ferrari achter de schermen.

"Het is geweldig voor het team en geweldig voor Lewis", zei hij. "Iedereen heeft enorm hard gewerkt om upgrades naar de auto te brengen en het lijkt erop dat ze werken."

De Ferrari-coureur wilde echter geen enkele rol opeisen in het succes van zondag. "Ik wil geen enkele eer opeisen voor vandaag. Ik denk niet dat ik veel heb bijgedragen. Lewis en het team hebben deze overwinning zelf verdiend."

"Het is geweldig voor het team en geweldig voor Lewis", zei Leclerc. "Iedereen heeft enorm hard gewerkt om upgrades naar de auto te brengen en het lijkt erop dat ze werken." Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

De updates die Ferrari meenam naar Barcelona lijken volgens Leclerc een duidelijke stap voorwaarts te hebben opgeleverd, vooral op het gebied van bandenslijtage. Dat was juist een van de grootste zwakke punten van de SF-26 in de eerste fase van het seizoen.

"Ik denk dat we dit weekend een grote stap hebben gezet met de auto, vooral wat betreft de bandendegradatie", stelde hij. "Dat is goed nieuws voor de toekomst. Tegelijkertijd wordt dat op een weekend als dit misschien ook wat uitvergroot omdat de slijtage uitzonderlijk hoog was."

Ook over zijn eigen gevoel in de auto was Leclerc positiever dan in de afgelopen races. Na zijn kritiek op de remmen in Monaco reed hij dit weekend met een aangepaste configuratie die meer aansloot bij die van Hamilton.

"Het was beter. Nee, het was echt beter", zei Leclerc. "Dit weekend voelde in het algemeen beter aan. Maar na wat er gisteren gebeurde moet ik mezelf resetten en ervoor zorgen dat ik alles weer op een rij krijg."

Ondanks de opluchting bij Ferrari overheerst bij Leclerc dan ook vooral teleurstelling. "Fred [Vasseur] verdient deze overwinning net zo goed als de rest van het team. Iedereen heeft ontzettend hard gewerkt en ik ben heel blij voor hen. Maar als ik straks naar huis ga, zal teleurstelling waarschijnlijk het gevoel zijn dat het meest blijft hangen. Het was een heel moeilijk weekend voor mij."