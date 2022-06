Nicholas Latifi zit in de hoek waar de klappen vallen. Het F1-seizoen 2022 verloopt voor hem dramatisch, met de veertiende plaats in de Grand Prix van Miami als beste uitslag. In de tussenstand van het wereldkampioenschap staat hij met nul punten stijf onderaan. Stalgenoot Alexander Albon vergaat het tot nu toe een stuk beter in zijn eerste jaar bij Williams. Hij scoorde punten in Australië en Miami en was in acht van de negen kwalificaties rapper dan Latifi. Daarmee hangen er nu donkere wolken boven de garage van Latifi. Diverse piloten azen op zijn stoeltje voor 2023, met Alpine-supertalent Oscar Piastri als voornaamste gegadigde.

Latifi hoopte afgelopen weekend dat zijn thuisrace in Montreal voor een ommekeer zou zorgen. Maar hij kwam in de race niet verder dan de zestiende plaats. "Ik heb van niks kunnen genieten", zei hij na afloop over de wedstrijd. Hij worstelt dan ook behoorlijk met de FW44, voegde de onfortuinlijke Litifi eraan toe. "Vanaf het begin weet ik er maar geen goed tempo mee te vinden. "Met weinig brandstof of juist veel, als de banden in een goed window zijn en ik het rubber goed kan managen; ik kom telkens veel tekort."

Latifi vermoedt dat er een fundamenteel probleem met zijn wagen is. "Dat moet wel. We moeten deze pauze van twee weken [tot de volgende Grand Prix, in Groot-Brittannië] gebruiken om de situatie op te helderen. We moeten iets vinden. Ik ga voluit met de auto, maar toch lukt het mij niet om hetzelfde tempo te rijden als mijn rivalen. Dit heeft niet alleen maar met omstandigheden op de baan te maken. Het is nu zaak om de boel goed te krijgen voor Silverstone en dan verder te werken."

Williams is dit jaar wat conservatiever wat betreft het updaten van de bolide, maar lijkt de komende races met een nieuw pakket te gaan komen. Het team staat dan ook onderaan in het constructeurskampioenschap dankzij de drie punten van Albon begin dit jaar. In de kwalificaties gaat het de laatste races ook wat minder, waarbij de rijders vaak stranden in Q1. Ook in deze moeilijkere fase voor het team is het Albon die structureel sneller is dan Latifi. Zo kwalificeerde de voormalige Red Bull-man zich als twaalfde in Canada en finishte hij de race op P13 nadat hij enige tijd in de punten had gereden.

Volgens Latifi kan het niet allemaal worden afgeschoven op de coureur. "Mijn worsteling gaat veel verder dan een rijdersprobleem. Aan het begin van het seizoen was dat wellicht een deel van het euvel, ik miste toen ook wat zelfvertrouwen. Maar ook los daarvan was het tempo er niet. Er zijn situaties waarbij ik voel dat mijn auto niet in staat is om te doen wat zijn [Albons] auto kan. Dat is geen lekker gevoel."