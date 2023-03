Net als alle andere Formule 1-teams kreeg ook McLaren slechts drie dagen de tijd zich klaar te stomen voor het nieuwe seizoen en net als vorig jaar verliep ook dit keer de test niet vlekkeloos. Het raceteam gaf al meteen toe de plank te hebben misgeslagen met de nieuwe MCL60. Er zit amper een week tussen de laatste testdag en de eerste vrije training, maar de Britten zitten allesbehalve stil. "Onze test verliep niet zonder uitdagingen", zegt Norris. "Maar we blijven hard werken om verder naar voren te komen. We hebben onwijs veel geleerd over de auto en daarbij al een paar zaken veranderd om de performance te verbeteren. Ik wil het team bedanken voor hun werk. Laat het seizoen maar beginnen."

In de persoon van Oscar Piastri heeft de Brit wel een nieuwe teamgenoot. De Australiër reed al diverse keren in oude F1-auto's van McLaren en mocht uiteraard ook vorige week in Bahrein de nieuweling aan de tand voelen. Hij kan niet wachten op zijn F1-debuut. "Ik kijk er al erg lang naar uit en ik ben blij dat het bijna zover is", trapt de 21-jarige coureur af, die een heel seizoen lang niet racete. "Ik voel me klaar voor de uitdagingen en om weer competitief aan de slag te gaan. Het is eventjes geleden, dus het jeukt. Het harde werken en het warme welkom van de fans hebben me klaargestoomd voor het seizoen. Ik heb nog wel veel te leren. Voor het team ligt er ook nog een hoop werk op de plank, maar ik ben positief over het komende seizoen. Ik kijk uit naar de gevechten en alles wat nog voor me ligt."

Nieuwbakken teambaas Andrea Stella durft nog geen uitspraken te doen over de pikorde. "Het is te vroeg om voorspellingen te doen", aldus de Italiaan. "Ons doel dit jaar is om weer in de top vier te geraken. We weten dat dit een uitdaging wordt en dat er nog veel werk ligt, maar we zijn optimistisch."

Video: De nieuwe MCL60 stuiterde behoorlijk tijdens de F1-test