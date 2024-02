Norris verklaart waarom McLaren F1 details MCL38 verborg bij onthulling

Vorige maand onthulde McLaren als eerste team haar livery voor het Formule 1-seizoen 2024. De presentatie van de MCL38 zelf volgde woensdag, al kon het geen echte presentatie genoemd worden. Er waren geen media aanwezig en het team deelde slechts enkele foto's van de bolide, waarbij sommige aerodynamische details verborgen gehouden leken te worden. Een logische keuze, stelde Lando Norris. "Omdat het kan!", antwoordt hij op een vraag waarom McLaren zo voorzichtig was. "Het draait om performance, dus waarom zou je dan dingen weg willen geven? Jullie zien dus hoe de auto eruit ziet, maar over zo'n twee weken zie je de rest. Wees dus geduldig."

Teambaas Andrea Stella bevestigt dat McLaren inderdaad niet het achterste van de tong heeft laten zien bij de onthulling van de MCL38. "De auto was best accuraat, dus ik zou geen heel schokkende dingen verwachten", verklaart hij. Wel viel het hem op dat de concurrentie dit seizoen met auto's is gekomen die veel meer op elkaar lijken dan de afgelopen twee seizoenen. "Dit is de eerste keer onder de nieuwe regels dat het op basis van de eerste foto's lijkt alsof de microscopische vormen dichter bij elkaar komen", vervolgt Stella. "Tegelijkertijd zit performance vaak in de details en draait het om millimeters. Maar toch leiden auto's die meer op elkaar lijken niet automatisch tot kleinere prestatieverschillen."

De kleinschalige onthulling van de MCL38 stond in schril contrast met de teampresentatie van McLaren in 2023. Destijds waren de pers en enkele genodigden welkom in de fabriek in Woking voor het onthullingsevenement. Deze meer ingetogen presentatie diende dan ook vooral ter afwisseling, stelde Stella. "We hebben recent gezien dat teams wat stijl wilden laten zien door de auto op een vergelijkbare manier te onthullen als wij vorig jaar deden, compleet met een show, een onthulling in een theater en livestreaming", legt Stella uit. "Maar soms wil je juist iets bescheidener zijn bij het presenteren van je auto. Ik denk ook dat deze benaderingen in de loop van de tijd afgewisseld kunnen worden. We zijn van de glamoureuze aanpak van vorig jaar overgestapt op de bescheiden aanpak van dit jaar."