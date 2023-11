Vanaf de sprintpole had Lando Norris goed zicht op de eerste bocht, maar hij moest wel aan de buitenkant de korte sprint naar die bocht overleven. Hij leek beter weg dan Max Verstappen, maar die dook aan de binnenkant en ging er direct voorbij. Vervolgens kon Norris niets anders dan zijn eigen race rijden en toezien hoe Verstappen wegreed terwijl hij zelf geen bedreiging van achter voelde.

Of Verstappen met de Honda-krachtbron wat meer vermogen had waardoor hij zo'n goede start had? "Hij heeft niet meer vermogen, ik denk dat ik meer vermogen heb", zegt Norris. "Maar ik weet het niet, ik moet dat evalueren. Dat is iets om terug te kijken. Mijn initiële start was goed, maar de tweede fase van de start was ik misschien een beetje conservatief. Ik denk niet dat ik wielspin had, ik zat gewoon een klein beetje aan de veilige kant. Dat is dus iets om te verbeteren voor morgen. Hoe dan ook... Ik lag een beetje te slapen in de openingsronde met George [Russell], maar we hadden een sterk tempo en ik probeerde Max te volgen maar ik had niet genoeg over. Maar het was leuk."

De coureurs hebben in aanloop naar de Grand Prix van Brazilië al aangegeven dat de sprintrace een goede graadmeter is voor het verloop van de hoofdrace. Carlos Sainz stelde zelfs dat het sprintformat in die zin te veel onthult van de onderlinge verhoudingen van de zondag. Of Norris zich, met die kennis, zorgen maakt over het tempo van Red Bull? "Ik bedoel, er staat niemand in de buurt behalve Max, en hij zit in een Red Bull. Dus nee, ik maak me geen zorgen."

Sterker nog, Norris ziet deze sprintrace juist als bemoedigend. "We vechten niet per se tegen Max, dan hebben we het over het opnemen tegen een van de beste coureurs in een van de beste auto's ooit in de Formule 1. We zullen niet plots het gevecht aangaan met Red Bull op dit circuit, waar we niet hadden verwacht dat we zo goed zouden zijn zoals het geval is. Nogmaals, veel goede verrassingen en veel positieve randjes voor ons. Natuurlijk zullen we het morgen opnieuw proberen, maar we moeten dan iets meer proberen om in te halen", weet de Brit, die van de zesde plaats zal starten.

Video: De start van de sprintrace in Brazilië