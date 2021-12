Norris: “Rivaliteit met Ricciardo is goed voor me geweest”

Daniel Ricciardo maakte afgelopen winter de overstap van Renault naar McLaren, maar de goedlachse Australiër kampte met de nodige aanpassingsproblemen. Naarmate het seizoen vorderde kreeg de rijder uit Perth meer vertrouwen in de MCL35M. Tot verrassing van velen won hij zelfs de Grand Prix van Italië, op de voet gevolgd door teamgenoot Lando Norris. Over het gehele seizoen genomen is de Brit echter duidelijk de betere met 153 punten, tegenover 105 voor Ricciardo.

Norris is tevreden over de gang van zaken, maar realiseert zich dat zijn teammakker op elk moment hard kan terugslaan. Gevraagd naar zijn rivaliteit met Ricciardo, antwoordt Norris: “Ik denk dat het goed voor me is geweest. Dat is een van de redenen dat ik meer geniet. Er is altijd die vraag als je het opneemt tegen een dergelijke coureur: ‘Hoe goed ga je het doen? Verslaat hij me in elke kwalificatie of race van het seizoen?’. Die gedachten gaan wel een beetje door je hoofd. Als dat niet gebeurt, is dat positief. Aan de andere kant heb ik niet opeens het gevoel dat ik de beste rijder ter wereld ben. Er waren races waar hij sneller was en kwalificaties waarin hij rapper was. Ik weet dat hij nog altijd Daniel is. Zodra het klikt en hij zijn weg vindt, hoop ik nog steeds sneller te zijn. Maar ik weet ook dat ik niet altijd sneller zal zijn want hij is een heel, heel goede coureur. Mijn vertrouwen is echter wel zeker gegroeid door mijn prestaties. En niet puur omdat ik Daniel verslagen heb.”

Gevecht met Ferrari

Voor de korte termijn heeft Norris belang bij een sterk presterende Ricciardo, aangezien McLaren in een fel gevecht verwikkeld is met Ferrari om de derde plaats bij de constructeurs. De afgelopen races scoorde de equipe uit Woking echter minimaal, waardoor de Scuderia nu 39,5 punten voorsprong heeft met nog twee races te gaan. Het onderlinge verschil was niet eerder zo groot. “Het gehele seizoen zat het dicht bij elkaar en ik denk dat wij als team beter werk geleverd hebben”, stelt Norris. “Er waren meer races waarin zij sneller waren, maar ze hebben gewoon meer fouten gemaakt. Ze hadden verder voor ons moeten staan. Maar het is lastig. Kijk naar het rijderskampioenschap, daar sta ik nog voor beide Ferrari-coureurs. Dus ik wil dat het team daar ook staat. Maar ik heb het gevoel dat ik er alles aan heb gedaan.”