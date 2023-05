Lando Norris: "Merk dat McLaren meer op mijn kennis leunt"

McLaren brak eind 2022 met de ervaren Daniel Ricciardo en trok debutant Oscar Piastri aan. Dit houdt in dat Lando Norris bij het Britse raceteam nu de man met de meeste ervaring is. De 23-jarige coureur uit Bristol kwam in 2019 in de Formule 1 en was naast Ricciardo ook nog teamgenoot van Carlos Sainz. Tot op heden kan McLaren weinig potten breken. De auto was bij de start van 2023 te draggy. De formatie was bij de onthulling van de wagen al niet tevreden. Op dit moment wordt in Woking hard gezocht naar verbetering. Volgens Norris wordt zijn kennis meer gebruikt dan eerder het geval was, maar volgens hem hoort dit bij het proces van een rookie als teamgenoot. Hij voelt zich nu in ieder geval de ervaren man, dat laat hij aan Motorsport.com weten.

"De sfeer is goed", zegt hij. "Hoe het nu is? Om eerlijk te zijn niet heel anders. Mijn werkwijze van vorig jaar en mijn samenwerking met Daniel is nu [met Oscar] niet heel anders. Het is niet zo dat er van alles verandert. Misschien leunen ze voor de kennis iets meer op mij dan voorgaande jaren. Los van dat, geef je allebei aan wat er gaande is met de auto en wat je wil. We zitten aardig op één lijn. Ik zeg niet dat onze rijstijlen vergelijkbaar zijn, maar onze opmerkingen en klachten zijn vrijwel hetzelfde. Dat is een goede zaak. Het is een goede vent. Heel rustig, normaal en een harde werker. Het is leuk. Hij is anders dan Daniel, een nogal andere Australiër, maar het is nog steeds leuk."

Norris liet eerder al weten dat Piastri ook nog eens ontzettend snel is. "Hij pusht me meer dan in de afgelopen jaren gebeurd is", zei de Brit onlangs, die twee seizoenen naast de worstelende Ricciardo reed. De inmiddels derde rijder van Red Bull Racing scoorde in 2021 wel een zege op Monza. Norris staat voorlopig nog met lege handen.