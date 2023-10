Norris: McLaren kan nog derde worden in strijd F1-constructeurs

Na een moeilijke seizoensstart is voor McLaren na de zomerstop het tij flink gekeerd. Waar de renstal aan het begin voornamelijk in de achterhoede aan het strijden was, zijn de laatste paar races de podiums aan elkaar geregen. Daarmee is ook P3 bij de constructeurs in zicht, al is het gat met 79 punten wel gigantisch te noemen. "Ik denk dat het te doen is [om het gat te dichten]", verklaart Norris. "Een paar races geleden hadden we nog een achterstand van zo'n zeventig punten op Aston Martin." Dat gat is ondertussen geslonken naar nog maar elf punten en gezien de huidige vorm is het niet ondenkbaar dat tijdens de Grand Prix van Amerika McLaren over het team van Aston Martin in het kampioenschap voor teams springt.

Volgens Norris liggen er verschillende redenen aan de goede vorm ten grondslag. "Ik denk dat we goed werk doen, niet alleen maar op pace maar ook de pitstop van 1,8 seconden is indrukwekkend van de jongens", noemt de Engelsman. "Ze hebben heel hard gewerkt en om dan het hele team te belonen is alleen maar motiverend. Dat geeft het hele team een boost." Toch is de 23-jarige coureur niet zeker dat het hele seizoen een succes gaat worden. "We weten dat Mercedes bijna net zo snel als ons was [in Qatar], alleen maken zij te veel foutjes", legt de McLaren-man uit. "Ik ben er daarom zeker van dat ze ons leven een stuk moeilijker maken als zij een probleemloos weekend hebben."

Ook Oscar Piastri is blij met de huidige vorm, maar erkent dat er genoeg kansen liggen om Ferrari bij te halen. "Suzuka [en Qatar] waren banen waar we al een poosje naar uit keken omdat we wisten dat ze bij ons zou pasten", zegt de Australiër. "Er zullen ook circuits komen die minder goed bij ons passen en weer beter bij de anderen." De winnaar van de sprintrace in Qatar verwacht dat het geen eenvoudige opgave gaat worden. "79 punten inhalen met een paar sprints en Grands Prix? We gaan er wel voor. Hopelijk kunnen we het voor elkaar krijgen", aldus de rookie.