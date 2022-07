Norris voelt zich goed bij McLaren: "De beste plek voor mij"

In 2019 was het McLaren dat Lando Norris de kans gaf om te debuteren in de Formule 1. Inmiddels is hij begonnen aan zijn vierde seizoen in dienst van de Britse renstal en daar blijft het voorlopig ook niet bij. Nadat hij halverwege 2021 al een nieuw meerjarig contract tekende bij het team, verraste de 22-jarige coureur afgelopen winter door opnieuw een nieuwe overeenkomst te tekenen. Daardoor ligt Norris tot en met 2025 vast bij McLaren, maar menigeen had niet verwacht dat hij zijn toekomst voor zo'n lange tijd zou verbinden aan een team dat de afgelopen jaren nooit echt heeft meegedaan om de overwinningen.

Dat soort opmerkingen doen echter niets met Norris, die nog altijd volledig achter zijn keuze staat om te verlengen bij McLaren. Hij is niet vergeten dat het team hem de kans gaf om de Formule 1 te betreden en tegelijkertijd weet hij ook wat de toekomstplannen aldaar zijn. "Ik heb een goed team om mij heen, dus we weten wanneer ik waar wil zijn, maar ook wat het team mij kan bieden voor de toekomst. Ik geloof nog altijd dat dit de beste plek is voor mij, want dit is waar ik ben opgegroeid. Ik weet ook wat eraan komt", zegt Norris in gesprek met Sky Sports F1.

Norris maakt dit seizoen bij McLaren vooralsnog geen aanspraak op overwinningen en stond één keer op het podium. Toch is het volgens hem geen gegeven dat hij in dienst van een andere werkgever wél had kunnen winnen, doordat overstappen naar een ander team ook de nodige uitdagingen met zich meebrengt. "Het is lastig. Ik heb niet in deze situatie gezeten, dus ik vind het moeilijk om namens anderen te spreken. Je ziet echter dat veel andere coureurs, en niet alleen Daniel, van het ene naar het andere team gaan, waarbij het duidelijk niet makkelijk is om in te stappen en het goed te doen", zegt Norris. "Daar is tijd voor nodig. Sommigen zijn in staat om dat sneller te doen dan anderen, maar het laat zien hoe uitdagend het is, het laat zien dat het geen gemakkelijke auto is om in te rijden en dat je alles moet begrijpen om op de limiet te zitten."