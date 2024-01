Het grote Formule 1-nieuws van de vrijdag was dat Lando Norris zijn contract bij McLaren heeft verlengd. Daarmee ligt de coureur ook na 2025 vast bij de Britse renstal, maar het is niet bekend voor hoe lang. Wel is het aannemelijk dat de Brit tot in ieder geval 2027 onder contract staat bij het team uit Woking. Het is opvallend dat de coureur nu al zijn contract verlengt, want op de achtergrond sluimerde er interesse van andere teams. Met name Red Bull Racing en Ferrari zouden naar de diensten van Norris hengelen. De 24-jarige rijder ontkent niet dat er gesprekken zijn geweest, maar verklaart dat voor hem de keuze om bij McLaren te blijven eenvoudig was. "Iedereen praat met iedereen en elke coureur praat met elk team. Het gaat dan niet over wat voor contract er klaarligt, maar wat het ene of het andere team je kan bieden. Het gaat over dat soort dingen", legt de Engelsman uit na de bekendmaking van het verlengen van zijn contract.

Norris onthult dat nagenoeg het hele veld zulke gesprekken voert. "Het is voor elke coureur hetzelfde. Iedereen praat met elk team om te bespreken wat er in eventueel gedaan kan worden, maar de gesprekken gingen niet verder dan dat. Dus ja, het was eigenlijk vrij snel klaar", vertelt de McLaren-rijder. Toen hij eenmaal wat vragen van de pers kreeg over een eventuele overstap, is hij snel naar het team gegaan om de geruchten de kop in te drukken. "Zo gauw je zulke vragen krijgt - en ik heb er heel wat voorbij zien komen - ga je intern het gesprek aan met Andrea [Stella], Zak [Brown] en wie er nog meer is bij McLaren. Je gaat het dan met hen over je eigen situatie beginnen en je probeert de geruchten af te zwakken. Zulke vragen zijn namelijk niet goed voor het team."

Vroege deal

Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Niet alleen vanwege de sluimerende interesse van andere teams, maar ook vanwege de onduidelijkheid over de toekomst is het opvallend dat Norris nu al zich voor zo lang bindt aan McLaren. Voor de coureur was er echter geen moment twijfel over het verlengen van zijn verbintenis. Gevraagd waarom hij zijn deal al zo vroeg tekende, antwoordt hij: "Omdat het kon, omdat ik hier goed zit. Het is ook zo dat ik me hier niet druk over wilde maken de komende jaren."

Toch begrijpt de man uit Bristol wel waarom de buitenwacht verrast is met het verlengen. "Natuurlijk zijn er wat discussies gaande over onze toekomst. Ik denk echter dat dit een hele goede timing is", vertelt een tevreden Norris. "Zeker gezien de komende jaren, waarin het met alle contracten van iedereen nog bijzonder gaat worden, met coureurs die naar andere teams gaan enzovoort." Ook met de nieuwe regels die in 2026 ingaan in het achterhoofd snapt Norris dat het verlengen vroeg aanvoelt. "Die nieuwe regels is niet iets waar ik, noch het team, zich de komende belangrijke jaren op wil focussen, over na wil denken of tijd aan wil besteden. Ik voel me hier op mijn gemak, ben blij met waar ik zit en het team is blij met mij. Dus het was een simpele beslissing."

Boost voor het moraal

Norris legt ook uit dat het volgens hem een grote boost voor het moraal binnen McLaren is dat hij nog langer aan boord blijft. "Ik weet bijna zeker dat als je hier werkt en je ziet dat een coureur aan een ander team gelinkt wordt, dat dat niet prettig is", vertelt de rijder. "Het is vanuit mijn kant dus ook een signaal voor iedereen binnen het team om mij wat meer vertrouwen te geven en het laat zien dat ik vertrouwen in het team heb. Dat is het belangrijkste en datgene waar ik het meest blij mee ben nu het contract getekend is. McLaren ziet dat ik hen boven Red Bull, Ferrari, Mercedes of welk ander team dat ik kon kiezen heb verkozen."