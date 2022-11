Norris: “Geluk” met uitvalbeurt Brazilië na voedselvergiftiging

Vlak voor het weekend kwam naar buiten dat het onzeker was of Lando Norris mee kon doen met het raceweekend in Brazilië. De jonge Brit had een voedselvergiftiging opgelopen, waardoor reservecoureur Nyck De Vries mogelijk zou invallen bij McLaren. Norris was amper fit genoeg, maar besloot toch deel te nemen aan de vrijdagtraining en de kwalificatie. Na de sprintrace op zaterdag voelde de 23-jarige coureur zich werkelijk waar belabberd, waarna hem een nog grotere uitdaging stond te wachten tijdens de hoofdrace. Deze reed de Brit echter niet uit, aangezien hij in ronde 51 uitviel door een elektronisch probleem met zijn auto.

De Brit gaf naderhand aan dat hij “geluk” had dat hij de race niet uit hoefde te rijden. Norris verloor gedurende het weekend bijna vier kilo lichaamsgewicht. “Tijdens de hoofdrace voelde ik me gelukkig al beter dan tijdens de sprintrace”, vertelt hij wanneer hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar zijn gezondheid. “De sprintrace heeft veel energie gekost. Vanaf donderdag heb ik twee dagen niet gegeten of gedronken. Ik had het echt zwaar. Iedereen dacht dat het beter met me ging na vrijdag omdat ik een goede prestatie had neergezet, maar niks was minder waar. Inmiddels voel ik me wel wat beter worden, maar ik was er een stuk slechter aan toe geweest als ik de race helemaal uit had moeten rijden. Vanuit dat perspectief kwam de uitvalbeurt niet heel verkeerd uit.”

Invloed op prestaties

Norris denkt niet dat de voedselvergiftiging veel invloed heeft gehad op zijn prestaties. Op de vrijdag kwalificeerde hij zich immers op een knappe vierde plaats. “Het had wel degelijk impact op mijn hersenen, dus er zijn wat kleine dingen die me minder goed lukte. Vrijdag miste ik bijvoorbeeld de scherpte om op tijd aan de kant te gaan voor andere coureurs. De kwalificatie ging goed omdat ik wist dat ik een enkel rondje wel vol kon houden. Op zondag kwam de auto simpelweg snelheid te kort, dus daar kon ik weinig aan veranderen”, concludeert de Brit.