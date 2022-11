Geen invalbeurt Nyck de Vries bij McLaren: Lando Norris weer fit

Lando Norris liet de mediadag op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo schieten. De McLaren F1-coureur kampte met een voedselvergiftiging, zo liet het team weten. Nyck de Vries is in Brazilië aanwezig als reservecoureur van Mercedes, en ook McLaren kan de Nederlander oproepen om in te vallen. De Fries meldde zich op donderdagmiddag bij de formatie uit Woking voor de voorbereidingen op een eventuele invalbeurt.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat De Vries daadwerkelijk in de papaya-oranje bolide op het circuit te zien zal zijn. McLaren heeft laten weten dat Norris fit genoeg is om te starten in de eerste vrije training, die vanaf 16.30 uur Nederlandse tijd op het programma staat. Mocht blijken dat de Brit toch niet in staat is om kilometers te maken, dan staat De Vries stand-by om later op de dag de kwalificatie (20.00 uur Nederlandse tijd) voor zijn rekening te nemen.

Eerder dit jaar viel de coureur in Sneek op Monza in voor Alex Albon bij Williams. De Nederlander presteerde ijzersterk met een knappe puntenfinish. Dat leverde hem uiteindelijk een F1-zitje voor 2023 op bij AlphaTauri.