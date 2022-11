Norris getroffen door voedselvergiftiging, Nyck de Vries eventuele invaller

Het is geen ideale voorbereiding op alweer de derde Braziliaanse Grand Prix van McLaren-coureur Lando Norris. In de aanloop naar de actie, die vrijdag start met de eerste vrije training, is de Brit (mogelijk) getroffen door een voedselvergiftiging. In een poging om op tijd hersteld te zijn voor de eerste vrije training en kwalificatie vrijdag blijft de Brit in het hotel om te rusten, dat meldt McLaren. De donderdag van een Grand Prix-weekend is voor de pers de mogelijkheid om alvast met diverse F1-coureurs te spreken, maar de media krijgt dus niet de kans om Norris een aantal vragen te stellen.

Het is voor het Britse Formule 1-team te hopen dat hun pupil op tijd herstelt. McLaren zit op dit moment in een hevige strijd verwikkeld met Alpine voor de vierde plaats bij de constructeurs. Door de sterke resultaten in Mexico is het team uit Woking flink ingelopen op het Franse merk. Of Norris wel of niet in actie komt dit weekend, is niet bekend. Mocht hij niet in staat zijn om dit F1-weekend te racen, dan neemt Nyck de Vries het stoeltje van de Engelsman over. Dat heeft McLaren bevestigd. De Fries is dit weekend op Interlagos als reserve van Mercedes en McLaren.

Het is voor Norris zaak om vrijdag in actie te komen. In verband met de sprintrace telt de vrijdag een oefensessie en de kwalificatie voor de sprintrace. Normaliter kan een coureur de vrijdag compleet overslaan en in de derde training op zaterdag terugkeren.