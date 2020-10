Stroll frustreert Norris: “Lijkt niet te leren van wat hij doet”

Op Portimao kende Norris een sterke openingsfase, waarbij hij zelfs even in de top-drie reed. Daarna zakte hij iets terug en raakte hij in een duel met Stroll verwikkeld. Dat liep verkeerd af in de achttiende ronde, toen Stroll buitenom in bocht één voorbij wilde aan Norris. De Canadees stuurde daarbij in zonder ruimte te laten voor de McLaren, waardoor een botsing onvermijdelijk werd. Stroll kreeg van de wedstrijdleiding een tijdstraf van vijf seconden, terwijl beide rijders naar de pits moesten om de schade te laten herstellen. Norris kwam uiteindelijk als dertiende over de finish, Stroll werd vijftien ronden voor het einde van de wedstijd door zijn team uit de race gehaald nadat hij nog eens twee tijdstraffen scoorde voor het overschrijden van de track limits.

Na de race toonde Norris weinig begrip voor de actie van Stroll, te meer omdat de Racing Point-coureur op vrijdag al betrokken was bij een soortgelijk incident met Max Verstappen. “Ik weet eigenlijk niet echt wat hij deed. Ik weet niet echt waar hij was”, zei Norris. “Hij ging naar de linkerkant, wat mij redelijk verraste omdat hij makkelijk voor de binnenkant had kunnen kiezen. Ik zat er voor meer dan de helft naast, en hij stuurt gewoon in. Hij heeft duidelijk niet geleerd van vrijdag, maar hij lijkt niets te leren van wat hij ook doet. Het gebeurt vaak, dus ik moet er gewoon voor zorgen dat ik uit de buurt blijf.”

Na het incident zat er voor Norris weinig anders op dan de race ‘overleven’. De botsing met Stroll ontnam hem naar eigen zeggen ook een kans op een puntenfinish. “Een groot deel van de race reed ik gewoon in mijn eentje. We hadden het aanvankelijk lastig met de wind, en toen had ik een lekke band waardoor ik nog een tweede stop moest maken”, aldus Norris. “In de laatste stint waren we snel en hadden we een goede snelheid, maar we lagen toen al veel verder achter dan waar we hadden moeten staan. Het is zonde, we hadden vandaag wat punten kunnen scoren maar het mocht niet zo zijn.”

Met medewerking van Luke Smith