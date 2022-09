Na een goede kwalificatie op Monza, waar Lando Norris zijn auto vlak achter beide Mercedessen wist te plaatsen op P7, werd de jonge Brit naar voren geschoven tot P3 op de startgrid vanwege een aantal gridstraffen die concurrenten voor hem hadden geïncasseerd. Norris werd op de grid vergezeld door teamgenoot Daniel Ricciardo die op P4 stond, waardoor de hoop op goede punten voor McLaren op zondag hoog was. Een slechte start gooide echter roet in het eten: Norris viel meteen een aantal plaatsen terug tot P6.

Norris reflecteert na de race op zijn start, waar hij naar eigen zeggen geen invloed op had. “Niks dat ik eraan had kunnen veranderen”, vertelt hij aan onder meer Motorsport.com. “Het waren gewoon instellingen van de auto voor de start van de race, welke je moet hebben en die je niet simpelweg een minuut voor de race kunt veranderen of iets dergelijks. Het is niet toegestaan om het te veranderen”, stipt de Brit aan. Norris was op de hoogte gebracht door zijn team, waardoor hij ook een slechte start had verwacht. ‘’Maar als de lichten eenmaal uitgaan, dan moet je gewoon reageren en het voelt alsof je gewoon door moet gaan.”

Lando Norris voor Fernando Alonso en Nyck de Vries. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris reed vervolgens een zeer goede en lange stint op de mediums, wat hem weer terug in het gevecht had moeten brengen. Een matige pitstop van 5,1 seconden was echter de volgende dreun die de Brit te verduren kreeg. “Dat kostte ons de positie aan Lewis [Hamilton]. Of hij me dan een aantal ronden later had ingehaald of niet, redelijke kans van wel, maar dan hadden we een duel en een kans”, stelt Norris, die gemikt had op meer punten in Italië: “Ik had eigenlijk op P5 moeten eindigen, dus ik ben een beetje teleurgesteld.”

Hoewel de omstandigheden niet in Norris’ voordeel werkten, is de Brit erg te spreken over zijn eigen prestaties op de baan de afgelopen race. “Ik denk dat het één van mijn beste races in Formule 1 was op het gebied van management en geduldig zijn. Het was zeker weten mijn beste van het jaar, maar ook bijna in de Formule 1.” Des te meer vindt de McLaren-coureur het zuur dat hij niet meer punten heeft weten te scoren. “P7 voelt niet voldoende als je het vergelijkt met wat ik deze race gepresteerd heb, maar zo is het leven nou eenmaal. Het is gebeurd, we gaan ervan leren en zullen weer verdergaan”, concludeert Norris.